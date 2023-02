Manchester City - Aston Villa : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Manchester City - As ton Villa : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

La course au titre bat son plein en Angleterre, où Arsenal et Manchester City ont tous deux perdus le week-end dernier et voudront relancer la machine.

Pas de temps à perdre pour City

Avec cette réception de Villa, les Skyblues espèrent maintenir, voire accentuer, la pression sur Arsenal. Surtout, les deux équipes se retrouveront dès mercredi, pour leur premier affrontement de la saison en championnat, lequel s'annonce décisif dans la course au titre de champions d'Angleterre.

Côté Aston Villa, l'objectif sera d'essayer de faire dérailler la machine une nouvelle fois, avec la possibilité de basculer dans la première partie du tableau.

Horaire et lieu du match Manchester City - Aston Villa

Ville : Manchester

Manchester Stade : Etihad Stadium

Etihad Stadium Heure : 17h30 (heure française)

Sur quelle chaîne TV voir Manchester City - Aston Villa ?

Manchester City - Aston Villa

23e journée de Premier League

Dimanche 12 février

17h30 sur Canal+

Stream : MyCanal

Le streaming pour voir le match Manchester City - Aston Villa

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Manchester City et d'Aston Villa

Manchester City : DVVVD

Aston Villa : NDVVD

Les compos probables

XI de départ de Manchester City : Ederson - Walker, Akanji, Rúben Dias, Lewis - Mahrez, Rodri, Silva, De Bruyne - Alvarez, Haaland.

XI de départ d'Aston Villa : Martinez - Young, Konsa, Mings, Digne - Ramsey, Kamara, Douglas Luiz, Buendia - Bailey, Watkins.