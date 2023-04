Manchester City - Arsenal : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Manchester City - Arsenal : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

C'est le match le plus attendu de l'année en Angleterre. La finale, en quelque sorte, de cette saison de Premier League. Manchester City, deuxième avec cinq points de retard sur Arsenal mais deux matches en moins, reçoit le leader, les Gunners, qui occupent la première place du classement depuis de nombreuses semaines mais qui sont en passe de la perdre.

A Arsenal, un être vous manque et tout est dépeuplé

Cette saison, Arsenal n'a pas démérité au sommet de la Premier League mais risque d'être coiffé au poteau face au rouleau compresseur Manchester City. Ces dernières semaines en l'absence de William Saliba, les Gunners ont complètement craqué en faisant trois matches nuls consécutifs, relançant plus que jamais la course au titre avec Manchester City.

Focalisé sur la Ligue des champions, Manchester City n'a jamais paniqué en Premier League et est monté en puissance au fil de la saison. Les Cityzens ont compté jusqu'à dix points de retard sur les Gunners mais n'ont jamais baissé les bras et ont su profiter des périodes de doutes d'Arsenal, mais aussi de leur première confrontation directe à l'Emirates pour rester dans la course.

City, la force tranquille

Si les hommes de Pep Guardiola gagnent leur deux matches en retard, ils seront en tête de la Premier League. Autant dire qu'ils n'ont pas besoin de gagner cette rencontre à tout prix. Mais on voit mal Manchester City aborder ce choc au sommet avec pour but un simple match nul. Le champion d'Angleterre en titre voudra envoyer un message et tuer définitivement les derniers espoirs de titres d'Arsenal.

De son côté, Arsenal n'a plus le choix. Battu par les Cityzens devant son public, l'équipe de Mikel Arteta a laissé passé trop d'occasions lors des trois derniers matches et doit absolument l'emporter pour relancer une bonne dynamique afin de finir la saison en trombe et de rêver d'un premier titre depuis la saison 2003-2004. Devant son public, au vu du match aller et de la dynamique actuelle des deux équipes, Manchester City part largement favori. A Arsenal de faire déjouer les pronostics comme ils l'ont fait à de nombreuses reprises cette saison.

Horaire et lieu du match Manchester City - Arsenal

Ville : Manchester

Manchester Stade : Etihad Stadium

Etihad Stadium Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 14:00 EST / 11:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Manchester City - Arsenal ?

Manchester City-Arsenal

Premier League

Mercredi 26 avril

21h00 sur Canal + et Canal + Foot

Stream : MyCanal

Prise d'antenne : 20h30 sur Canal +

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme MyCanal.

Série actuelle de Manchester City et d'Arsenal

Manchester City : VVVNV



Arsenal : VVNNN

Les blessés et absents de Manchester City et d'Arsenal :

Outre Benjamin Mendy écarté de l'effectif depuis un an et demi, Pep Guardiola sera privé de Nathan Aké, blessé, qu'il utilisait ces dernières semaines comme latéral gauche titulaire.

En face, Mikel Arteta fait face à un gros coup dur, le forfait de William Saliba, touché depuis le match retour contre le Sporting. L'absence du Français en défense centrale coïncide avec les difficultés des Gunners. Outre Saliba, Elneny et Tomiyasu seront aussi absents. Malade, Granit Xhaka est pour sa part incertain.

Les équipes probables

XI de départ de Manchester City : Ederson - Walker, Ruben Dias, Laporte - Stones, Rodri - Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish - Haaland.

XI de départ d'Arsenal : Ramsdale – White, Holding, Gabriel, Zinchenko – Xhaka, Partey - Saka, Odegaard, Martinelli - Gabriel Jésus.