Manchester City a trouvé son nouvel attaquant

Manchester City serait bien placé pour recruter Divin Mubama, Pep Guardiola ayant jeté son dévolu sur le joueur libre.

Selon Fabrizio Romano, l'attaquant de 19 ans, qui a récemment quitté les Hammers à l'expiration de son contrat, a attiré l'attention des recruteurs de City, qui souhaitent le faire venir à l'Etihad Stadium en tant qu'agent libre. L'international anglais U20 a été libéré après que le club n'est pas parvenu à un accord sur une prolongation de contrat. Le départ de Mubama marque la fin d'une relation de longue date avec le club londonien, où il s'était perfectionné depuis qu'il avait rejoint les rangs des jeunes.

L'article continue ci-dessous

Selon Romano, les Citizens ont détourné les négociations que Mubama menait avec Lyon et Famalicao, et sont désormais sur le point d'obtenir sa signature. Il semblerait que l'adolescent puisse être prêté en janvier ou l'été prochain afin d'acquérir de l'expérience et de développer ses compétences dans un environnement compétitif. City considère Mubama comme un talent local important qui, avec les bons conseils et les bonnes opportunités, pourrait devenir un joueur clé pour le club à l'avenir.

Malgré ses 18 apparitions avec les Hammers, au cours desquelles il a marqué un but et délivré une passe décisive, Mubama n'a pas réussi à s'assurer un avenir au sein du club. Il a en effet inscrit 40 buts en 57 matches avec les U18 de West Ham et a démontré son potentiel en inscrivant 18 buts en 34 matches avec les U21.

Avec le départ de Julian Alvarez pour l'Atlético de Madrid, suite à sa frustration d'être le second couteau d'Erling Haaland, il y a une place vacante dans l'équipe que Mubama pourrait potentiellement occuper. Son palmarès prolifique de buteur dans les catégories de jeunes suggère qu'il a le talent et le potentiel pour réussir au plus haut niveau. Cependant, il doit s'adapter aux exigences d'un club de premier plan comme City. S'il parvient à saisir les opportunités qui se présentent à lui, Mubama pourrait bien devenir l'un des meilleurs joueurs de sa génération.