Man United et la Juve passent sans problème

Manchester United et la Juventus se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue Europa, ce jeudi soir.

Il n'y avait pas beaucoup de suspense. Les cadors du vieux continent ont tenu leur rang, à commencer par Manchester United. Après un large succès à l'aller contre le Betis Séville sur le score de 4 à 1, le club mancunien a fait parler son expérience pour terminer le travaille en Andalousie, ce jeudi soir. L'équipe d'Erik ten Hag s'est imposée sur la plus petite des marges (1-0). Et une fois de plus, c'est l'inévitable Marcus Rashford qui a endossé le rôle de sauveur en inscrivant l'unique but de la rencontre avant l'heure de jeu (1-0).

La Juve assure aussi

Pas de problème, non plus, pour la Juventus. Le club turinois, qui partait avec un but d'avance contre Fribourg, a signé un deuxième succès lors de ce second round, cette fois-ci avec une marge encore plus large (2-0). Vlahovic (45e) et Chiesa (90e) ont été décisifs dans cette rencontre tranquillement maîtrisée par la formation d'Allegri.

Le FC Séville a connu une soirée moins paisible, à Istanbul. Le club andalou a pu compter sur sa victoire 2-0 à l'aller pour éviter de tomber dans le traquenard de son adversaire. Battus 1-0, les Andalous se sont faits peur mais verront bien les quarts de finale. Tout comme le Feyenoord Rotterdam, qui a déroulé contre le Shakhtar Donetsk pour signer une victoire éclatante (7-1). Le tableau des quarts se dessine progressivement.