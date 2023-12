Man City - Sheffield United : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Manchester City affronte Sheffield samedi dans le cadre de la 20e journée de Premier League. Les dernières infos ici.

Le ballon continue de rouler en Angleterre, même pendant la trêve hivernale. 48 heures après la fin de la 19e journée, la Premier League aborde sa 20e journée ce samedi. Au menu des affiches, un duel indécis entre Manchester City et Sheffield United.

Man City - Sheffield, un duel au dénouement improbable

Habitué à dérouler en championnat, Manchester City a connu un coup de moins bien ces dernières journées. Les Citizens ont enchaîné des contre-performances contre des clubs du haut de tableau, s’éloignant ainsi de la place de leader. Les hommes de Pep Guardiola ont notamment concédé une défaite face à Aston Villa (1-0), laissant les Villans les dépasser au classement. Mais l’escale en Coupe du Monde des Clubs, remportée d’ailleurs, a fait du bien aux Citizens qui ont repris leur marche en avant dès le retour en Premier League avec une victoire convaincante contre Everton lors de la précédente journée (1-3). 3e à 5 points du leader, Liverpool (42pts), Manchester City (37pts) n’a plus droit à l’erreur au risque d’accuser encore trop de retard sur les Reds. Contre Sheffield United, une équipe en difficulté, les Sky Blues devraient avoir moins de mal à s’imposer même si l’on n’est jamais à l’abri d’une surprise en Premier League.

20e et relégable, Sheffield (09pts) vit mal l’expérience en Premier League. Depuis leur accession à l’élite cette saison, les Blades comptent déjà 14 défaites en 19 journées (2 victoires, 3 nuls). Sheffield a d’ailleurs perdu trois de ses cinq derniers matchs en Premier League (1 victoire, 1 nul). Pour une équipe en difficulté et en quête de solution, Manchester City n’est sûrement pas l’adversaire idéal à affronter. Toutefois, la Premier League a construit sa légende autour des victoires improbables des équipes du bas de tableau contre celles du haut. Avec la fatigue des Citizens qui ont rejoué quelques jours seulement après le Mondial des Clubs, les Blades ont sûrement un coup à jouer.

Horaire et lieu de match

Manchester City – Sheffield United

20e journée de Premier League

Lieu : Etihad Stadium

A 16h française

Les compos probables du Man City – Sheffield

Man City : Ederson – Walker, Akanji, Dias, Ake – Lewis, Rodri – Bernardo, Foden, Grealish – Alvarez

Sheffield : Foderingham – Bogle, Baldock, Robinson, Trusty, Lowe – Souza, Norwood, Brooks – Archer, McBurnie

Sur quelle chaîne suivre le match Man City – Sheffield

La rencontre entre Manchester City et Sheffield United sera à suivre ce samedi 30 décembre 2023 à partir de 16h sur Canal+Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal.