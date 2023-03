Man City : Kyle Walker bientôt poursuivi pour exhibitionnisme

Dimanche soir, Kyle Walker a été aperçu ivre et auteur de comportements déplacés dans un bar de Manchester.

S'il réalise comme souvent une bonne saison avec Manchester City, Kyle Walker s'est fait remarqué d'une toute autre façon dimanche soir, lendemain de la victoire des Skyblues face à Newcastle (2-0). Comme l'ont révélé les images de télésurveillance partagées par The Sun ce mercredi, l'international anglais a été vu dans un bar de Manchester, visiblement ivre et auteur de plusieurs comportements déplacés.

Kyle Walker ivre dans un bar

Sur les images, on peut percevoir le latéral de 32 ans en train de se frotter à une autre cliente du bar qui ne semblait pas être consentante. L'ancien joueur de Tottenham aurait également baissé son pantalon à deux reprises devant une autre cliente qui, elle non plus, n'avait pas l'air consentante.

Des agissements qui pourraient ne pas être sans conséquence pour le défenseur Cityzen. D'après les informations de Sky Sports, la justice anglaise pourrait bientôt engager des poursuites à l'encontre de Kyle Walker. Une procédure a même été ouverte par la police du Cheshire. La sentence maximale pour ce genre de comportement pourrait être de deux ans de prison ferme.