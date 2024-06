Mali - Ghana : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Deuxièmes de leur groupe de qualification pour le Mondial 2026, les Aigles de Mali affrontent ce soir à Bamako, l'autre favori du groupe, le Ghana.

Une victoire permettrait aux hommes d'Eric Chelle de mettre leur adversaire du jour à 4 points. La rencontre est donc déjà capitale ce soir pour le compte de cette troisième journée des éliminatoires. Les Maliens et les Ghanéens qui ont connu des fortunes diverses ces derniers mois dans ces qualifications et lors de la Coupe d'Afrique n'ont pas le droit à l'erreur. Dans cette poule, l'équipe des Comores est la seule formation avec 6 points en 2 matches.

Mali se présente en favori

Les Maliens qui disputeront aujourd'hui leur troisième match à domicile ont déjà fait un faux pas en partageant les points contre la modeste équipe centrafricaine (1-1). Quart de finaliste de la CAN, ils se présenteront néanmoins en favoris face aux Black Stars car ils restent sur deux victoires probantes en amical face à Nigeria (2-0) et Mauritanie (2-0). Alors que les Ghanéens connaissent eux l'une des périodes les plus compliquées de ces 30 dernières années.

Privé d'André Ayew, qui n'a pas été appelé par le sélectionneur Otto Addo, le Ghana qui a disputé quatre coupes du monde (de 2006 à 2014 puis 2022), a connu une coupe d'Afrique désastreuse avec une élimination au premier tour (2 points seulement). Malheureusement, le rassemblement qui a suivi en mars n'a rassuré personne avec un nul face à Ouganda (2-2) et une défaite face au Nigéria (2-1).

Une affiche qui parait donc déséquilibrée sur le papier mais qui devrait mettre aux prises deux sélections joueuses qui s'appuient sur des éléments jeunes, à l'instar de Mahamdou Camara (Quévilly-Rouen), Salim Diakité (Palerme) et N'Golo Traoré (Stade Malien) appelés pour la première fois du côté Malien.

Horaire et lieu de match

3e journée de qualifications de la Coupe du Monde - Zone Afrique

Mali-Ghana

Stade du 26 Mars, Bamako

A 21h heure française

Les compos probables de Mali - Ghana

Mali: Samassa - H.Traoré, Kouyaté, Sagnan, Guindo - L.Coulibaly, Samassékou, A. Haïdara - El Bilal Touré, K.Doumbia, Sinayoko

Ghana: Wollacott - Annan, Opoku, Addo, Lamptey - Nuamah, Francis, Abdul Samed - J.Ayew, Semenyo, Osman.

Sur quelle chaîne regarder le match Mali - Ghana

Le match sera diffusé sur L'Equipe Live via l'appli L'Equipe en streaming.

Par Nassim Beneddra