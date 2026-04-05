Malgré son effectif de stars… Une accusation grave pèse sur Al-Hilal

Al-Hilal a clairement souffert d'un manque d'efficacité offensive devant les cages adverses, ce qui s'est particulièrement manifesté lors de son match nul 2-2 contre Al-Taawoun, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes samedi soir dans le cadre de la 27e journée du championnat professionnel Roshen.

Al-Hilal a perdu deux points dans la course au titre de la Ligue Roshen, portant son total à 65 points en deuxième position, à égalité avec Al-Ahli, troisième, et derrière Al-Nassr, leader, avec 5 points de retard.

Le journaliste saoudien Emad Al-Salmi a déclaré lors de son passage dans l'émission « Action avec Walid » : « Je pense que Al-Hilal est l'équipe qui gâche le plus d'occasions dans le championnat Roshen cette saison. »

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Il a ajouté : « L'équipe dispose d'un effectif solide, mais elle échoue toujours à convertir ses occasions en buts, ce qui prouve l'absence d'un attaquant capable de marquer. »

Il a conclu : « Al-Hilal a fait match nul contre Al-Taawoun, car il a affronté l’une des meilleures équipes, qui sait jouer face aux grands clubs. »

Et ce, bien que le Hilal dispose d’un effectif exceptionnel, avec notamment le Français Karim Benzema, le Brésilien Malcom de Oliveira et Salem Al-Dossari.



