Malgré les critiques, l'UEFA et la FIFA ne changent rien

Attaquées par les fans, les associations de joueurs et les acteurs extérieurs, l'UEFA et la FIFA ont décidé de maintenir leur position, et de ne rien

Régulièrement critiquées pour leur manque de transparence, leur attrait pour le « tout pour l'argent » et leur absence d'empathie pour les joueurs, l'UEFA et la FIFA auraient de quoi s'inquiéter. En Europe, la grogne des clubs ne fait que s'accentuer et la menace de la SuperLeague est réelle. D'autant plus que la nouvelle version de la Ligue des Champions n'enthousiasme ni clubs ni joueurs ni supporters. Côté mondial, les grosses polémiques qui ont entouré la Coupe du monde au Qatar et les différents scandales liés à la pédocriminalité pourrait contraindre la FIFA dans ses actions. Mais les deux institutions refusent de changer. UEFA-FIFA : on ne change rien, vive Ceferin et Infantino Critiquée par l'ensemble de la chaîne du football (clubs, joueurs, associations, supporters), l'UEFA ne prête manifestement aucune attention à ce qu'on peut lui reprocher. Président depuis 2016, Aleksander Ceferin brigue un troisième mandat consécutif et n'a jamais caché sa volonté de conserver la tête de l'institution. Et ce vendredi, l'UEFA a annoncé qu'il était le seul candidat à sa propre succession. Le 5 avril, il est donc assuré de rempiler pour 4 ans. Malgré les innombrables critiques qui le visent personnellement. Une situation similaire du côté de la FIFA puisque l'organisme mondial nous annonçait il y a quelques semaines que Gianni Infantino, en place depuis 2016 lui aussi, est également le seul candidat à sa succession. Son nouveau mandat débutera quant à lui le 16 mars. Plus encore que Ceferin, le président de la FIFA est accusé de collusions multiples et de fermer les yeux sur plusieurs problèmes qui gangrènent le monde du football. Mais il est assuré d'être malgré tout prolongé. La seule élection à suspense à venir se situe à l'intersection des deux institutions. Le 5 avril, le nouveau représentant européen au Conseil de la FIFA doit être élu. Le scrutin opposera Noël Le Graet, actuellement en poste et président de la Fédération française, à Fernando Gomes, président de la Fédération portugaise.