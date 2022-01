Malgré l'intérêt du PSG, Paqueta reste focus sur l'OL

En début de saison, Lucas Paqueta, le milieu offensif brésilien de l'Olympique Lyonnais, était l'attraction de notre championnat. Impressionnant à chacune de ses sorties, l'ancien de l'AC Milan évoluait à un niveau digne des plus grands joueurs européens. Seulement voilà, dans le sillage du départ annoncé de Juninho, l'impact de Lucas Paqueta n'a cessé de diminuer au fil des semaines. Au point de décevoir.

Paqueta reste focus sur l'OL

Impacté par le départ à venir de son compatriote et directeur sportif, le milieu offensif vit des heures compliquées. Toutefois, cela ne l'empêche pas de susciter les convoitises, dont celles du Paris Saint-Germain. Si Leonardo apprécie le profil du Lyonnais, Lucas Paqueta a encore de grandes choses à réaliser à l'OL, comme il l'a confié dans un entretien accordé à Prime Vidéo, vendredi soir.

"J'ai envie d'écrire l'histoire avec Lyon, je vais tout faire pour gagner des titres, pour graver mon nom dans l'histoire de ce club. J'espère pouvoir réussir au moins 10 % de ce qu'il a fait", a annoncé l'ancien de l'AC Milan, qui souhaite donc poursuivre l'aventure chez les Gones. Malgré sa détermination affichée, le Brésilien reste touché par le départ de Juninho, un homme qui a beaucoup compté depuis son arrivée en France.

"C'est une personne qui a changé ma vie"

L'article continue ci-dessous

"Si son départ va influencer mon avenir ? C'est une personne qui a changé ma vie. Pas pour m'avoir recruté, mais pour la confiance qu'il m'a accordée quand je suis arrivé et pour le soutien à ma famille. Son départ va être dur pour nous, mais c'est sa décision, il avait ses raisons", a expliqué Lucas Paqueta, lucide.

"Je le soutiendrai toujours, je sais qu'il en fera de même avec moi et les autres joueurs. Ça va être dur mais il faut rester concentré sur notre objectif et continuer à travailler", a enfin confié le maître à jouer lyonnais. Et cela commence dès dimanche soir avec le choc de la 20ème journée de Ligue 1 face au Paris Saint-Germain.