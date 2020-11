Maldini confirme l’intérêt de Milan pour Thauvin

L’intérêt de l’ envers Florian Thauvin, évoqué depuis plusieurs semaines, est bien réel. Les Rossonerri seraient contents de pouvoir compter sur le champion du monde dans le futur et ils travailleraient dans cette optique. C’est ce qu’a fait savoir ce vendredi Paolo Maldini, le directeur technique des septuples champions d’ .

"Il sera en fin de contrat, donc c'est une opération intéressante du point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos recrues des deux dernières saisons, du fait de son âge (27 ans). Mais on sait que la bonne formule de notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un profil que l'on suit", a affirmé l’ancien défenseur de la Squadra Azzurra dans un entretien accordé à Téléfoot.

Thauvin sera donc libre l’été prochain et aucune discussion n’a encore été entamée pour sa prolongation. Récemment, il a admis qu’il n’a pas encore pris de décision quant à son avenir. « Honnêtement pour l'instant, je ne sais pas. C'est trop tôt pour le dire. Rien n'est encore décidé, acté. On entame à peine des discussions avec le club. Donc pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire ».

Cette saison, Thauvin affiche un rendement assez moyen. Il a certes signé 3 buts et offert 5 passes décisives, mais son influence sur le jeu de l’équipe reste assez limité. Comme le reste de son équipe, il n’a pas encore été décisif en Ligue des Champions.

