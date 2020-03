Malcom : « Je n’oublierai pas mon passage au Barça »

Dans un entretien à Foot mercato, l’ailier brésilien a affirmé qu’il ne regrettait pas son passage à Barcelone.

L’ancien joueur des Girondins de évolue actuellement à Zenit St-Petersbourg. Il y a quelque jours, il a eu l’honneur de signer sa première réalisation au sein de cette équipe. Il commence à prendre ses marques en , mais il aurait aimé cependant le faire dans son précédent le club, le Barça.

Malcom a complètement échoué au sein de la formation catalane, n’y inscrivant qu’un seul but durant toute une saison. Pour autant, le Brésilien ne regrette pas son passage en Catalogne. Il l’a affirmé dans un entretien accordé à Foot : « Le très peu que j’ai joué, j’ai profité, j’ai bien fait mon travail. J’ai marqué des buts importants pour le club et pour ma carrière. Je n’ai rien à dire, je vais remercier le pour tout. Sans Barcelone je ne serais pas ici... Le très peu que j’ai joué, j’ai profité avec les meilleurs joueurs du monde, j’ai gagné des titres et j’ai marqué des buts. »

Il voit Griezmann marquer beaucoup de buts avec le Barça

L’ex-star des Marine et Blanc a aussi avoué avoir beaucoup aimé côtoyer le génie argentin, Lionel Messi. « Ça me touchait un peu au début, car je le voyais marquer des buts, dribbler. Au quotidien c’était incroyable, a-t-il déclaré. La façon dont il touche le ballon, comment il le contrôle. Vous savez, c’est le meilleur du monde. Juste en le regardant jouer j’ai appris beaucoup de choses sur le football. Et j’essaye de le faire maintenant au Zenit. C’est une inspiration, mais pas que pour moi. Il inspire le monde entier. »

Enfin, Malcom a aussi eu un mot à propos d’Antoine Griezmann, l’international français qui lui a succédé au sein de l’attaque barcelonaise. « Une adaptation difficile ? Mais, ce n’est que le début. Après il va connaître mieux les joueurs et marquer plus de buts. Il marque déjà beaucoup et va marquer plus. »