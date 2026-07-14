Makélélé recommande à Florentino Pérez de recruter le joyau du football français

À l’aube de la phase à élimination directe de la Coupe du monde, l’ex-star française Claude Makélélé a livré une analyse tranchante sur les cadors de la génération actuelle. Il a notamment révélé avoir conseillé au président du Real Madrid, Florentino Pérez, de recruter Michael Olise. Il a également désigné Kylian Mbappé comme grand favori pour le Ballon d’Or, jugeant qu’il est aujourd’hui le joueur le plus proche de la légende brésilienne Ronaldo Nazário.

L’ancien milieu des Bleus et du Real Madrid a confié au journal espagnol Marca avoir tenté de convaincre la direction madrilène de recruter Oulissi avant que l’attaquant ne se distingue avec le Bayern Munich et l’équipe de France.

Makélélé a déclaré : « Si Michael Olise rejoignait le Real Madrid, j’en serais très heureux. J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec le président Florentino Pérez, et je lui ai dit que si le club devait dépenser son argent pour un seul joueur, ce devait être Olise. »

Il a ajouté : « Oulissi nous a redonné le plaisir de regarder le football et nous a fait revivre ce que nous ressentions dans notre enfance : le talent, la liberté, la qualité et l’efficacité. Quand il n’est pas sur le terrain, on ressent clairement son absence. »

Quand il est au sommet de son art, on sent qu’il est capable, à l’instar de Lionel Messi, de créer à tout moment quelque chose d’inattendu. Regardez Dembélé, Mbappé et les joueurs du Barça : ils savent qu’il peut les servir dans des espaces que les autres ne perçoivent même pas. C’est ce football moderne que nous aimons, celui qui fait rêver les supporters et qui laisse même les commentateurs admiratifs. C’est un joueur exceptionnel. »

Interrogé sur une comparaison avec Jude Bellingham, Makélélé a refusé de se prêter au jeu des parallèles, affirmant : « Laissons les joueurs s’exprimer par leurs actions. Ce qu’ils offrent est exceptionnel, mais je n’aime pas les comparaisons. C’est ma philosophie : on ne compare pas les grands. On ne peut pas comparer Pelé aux générations suivantes, ni Maradona aux autres. Zinedine Zidane a laissé une empreinte qui restera gravée dans l’histoire, quel que soit le nombre de stars à venir. Chaque joueur doit tracer son propre chemin et écrire sa propre histoire. »

Makélélé a par ailleurs exprimé son souhait de voir Kylian Mbappé remporter le Ballon d’Or, déclarant : « J’espère que Mbappé remportera ce prix. Certes, il n’a pas remporté beaucoup de titres avec le Real Madrid cette saison, mais ce qu’il accomplit en Coupe du monde est exceptionnel. »

Il a ajouté : « Ce que Kylian accomplit année après année le rapproche de plus en plus de Ronaldo Nazário. Nous avons surnommé Ronaldo « le Phénomène » pour une bonne raison, et Mbappé est le phénomène de cette génération. Le plus passionnant, c’est qu’il a encore beaucoup à offrir. Je suis donc convaincu qu’il est le joueur qui se rapproche le plus d’un nouveau Ronaldo. »

Makélélé a également évoqué le retour du Portugais José Mourinho à la tête du Real Madrid, affirmant sa pleine confiance en sa capacité à mener l’équipe vers le succès au cours de son deuxième mandat.

Il a déclaré : « Mourinho est un entraîneur intelligent, cultivé, doté d’une grande capacité à analyser les détails. Il choisira ses joueurs en fonction de l’équilibre qu’ils apportent à l’équipe. Disposer d’un joueur capable d’évoluer à trois postes différents est un atout majeur, car on ne sait jamais ce que la saison réserve en termes de blessures ou d’imprévus. La polyvalence est toujours un atout. »

Il a par ailleurs adressé des éloges particuliers au défenseur anglais Trent Alexander-Arnold, affirmant qu’il possédait les qualités nécessaires pour s’épanouir sous la houlette de l’entraîneur portugais.

Il a expliqué : « Mourinho est à la fois un père, un leader et un grand entraîneur. Le reste dépend de Trent lui-même. S’il veut jouer régulièrement, il doit écouter son entraîneur. Et en matière d’efficacité, Mourinho ne se passe pas de ses meilleurs joueurs, même s’ils font parfois polémique. »

Il a conclu en affirmant : « J’ai toujours dit qu’un vrai joueur professionnel doit pouvoir jouer à trois postes. S’il maîtrise son poste principal, il peut aussi évoluer au milieu de terrain et sur l’aile. Pour un joueur complet, assumer trois rôles sur le terrain n’est absolument pas difficile. »