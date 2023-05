Makélélé ne comprend pas les critiques envers Lionel Messi

Interrogé sur l'affaire Lionel Messi, Claude Makélélé regrette les nombreuses critiques reçues par l'international argentin.

Alors que ses deux années de contrat avec le Paris Saint-Germain touchent bientôt à leur fin, Lionel Messi n'a pas franchement réussi à se mettre les supporters parisiens dans la poche. En cause, une première saison décevante avec notamment un penalty manqué lors de l'élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid. La deuxième avait bien mieux démarré, mais depuis son sacre en Coupe du monde avec l'Argentine, le septuple Ballon d'Or n'est plus que l'ombre du joueur qu'il était en première partie de saison.

Makélélé craint pour la Ligue 1

Si ses performances sur le terrain sont jugées décevantes, malgré un bilan statistique tout à fait honorable (20 buts, 19 passes décisives toutes compétitions confondues), c'est également son attitude, sur les terrains comme en dehors, qui pose problème. Avec l'affaire de son voyage en Arabie saoudite comme point de rupture, le joueur de 36 ans ne semble plus être le bienvenu dans la capitale française, encore moins pour les supporters du club.

Interrogé au sujet des multiples critiques reçues par le natif de Rosario, l'ancien joueur du PSG Claude Makélélé regrette le traitement infligé à l'ancien Barcelonais et craint surtout pour l'attractivité de la Ligue 1. "Ça me fait de la peine, la manière dont on critique des joueurs de ce calibre. Ça s'est passé avec Ronaldo à Manchester, ça se passe avec Messi ici, c'est dommage. C'est faire comprendre à ce genre de joueur de ne plus venir dans ce championnat. Cela serait dommage de perdre ce genre de joueur, qui donne du plaisir. On ne peut pas tous l'aimer", a expliqué l'ancien milieu du Real Madrid, interrogé à l'occasion des Laureus World Sports Awards 2023 qui se tenaient ce lundi à Paris.