Mais où est passé Lamine Yamal ?

Barcelone se rendra aux États-Unis le 23 juillet pour sa désormais habituelle tournée de pré-saison, avec trois rencontres alléchantes à la clé.

Tout comme Kylian Mbappé ne sera pas présent lors du Clasico pour le Real Madrid, Lamine Yamal ne le sera pas non plus pour le FC Barcelone.

Selon Sport, Lamine Yamal reprendra la compétition le 7 ou le 8 août, ce qui lui laissera trois semaines de repos après l'Euro 2024. Ce sera également le cas de Ferran Torres et Pedri manquera également le rendez-vous, bien qu'il soit blessé. Si Nico Williams signait, publie le journal catalan avec optimisme, il ne partirait pas non plus. Le défenseur français Jules Kounde a terminé le 9 juillet et devrait partir.

Barcelone reviendra des Etats-Unis le 7 août, et même à ce moment-là, il sera privé de Fermin Lopez et Pau Cubarsi, qui seront soit en service olympique avec l'Espagne à Paris, soit en vacances après avoir terminé leur participation au tournoi.

Il est probable que de nombreux jeunes auront leur chance sous la houlette de Hansi Flick lors de la pré-saison, avec des matches contre Manchester City, le Real Madrid et l'AC Milan. Le FC Barcelone s'efforcera d'éviter tout nouveau problème de blessure, Frenkie de Jong, Gavi et Pedri étant tous en convalescence.