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Khaled Mahmoud

Traduit par

Main ou bonne décision ? Le penalty accordé à l’Espagne soulève des interrogations

France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
L. Yamal
France
Espagne
É.-U.

Polémique en demi-finale : l’arbitre a-t-il omis une main avant le penalty espagnol ?

Le penalty obtenu par l'Espagne lors de sa demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre la France, au stade de Dallas, a provoqué une vive polémique.

Les Espagnols ont regagné les vestiaires avec un avantage d’un but, Mikel Oyarzabal transformant avec sang-froid la sanction obtenue par Lamine Yamal, fauché par Lucas Digne à la 22^e minute.

Des doutes ont toutefois surgi concernant une possible main de Yamal juste avant sa chute, ce qui aurait pu invalider la décision d’accorder un penalty. Le compte « Archivo VAR » est alors intervenu sur la plateforme « X » pour dissiper ces doutes.

Après analyse, le compte a conclu qu’il n’y avait pas lieu de revenir sur cette action : au moment du contrôle, le bras de Yamal était plaqué le long du corps, et c’est ensuite seulement qu’il a été fauché par le défenseur. Comme l’action n’a pas directement abouti à un but, elle n’est pas soumise à la révision vidéo.

Rappelons que le vainqueur de cette demi-finale affrontera, mercredi en finale, le gagnant de l’autre demi-finale, Argentine-Angleterre.

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