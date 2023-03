Maignan est excellent ? Oui, mais respectez Lloris, réclame Riolo

Mike Maignan a brillé, et certains ont dénigré son prédécesseur Hugo Lloris. Un manque de respect selon Daniel Riolo.

Si l’équipe de France a pu prendre trois points sur la pelouse de l’Irlande (1-0), c’est grâce à Benjamin Pavard, auteur du but de la victoire. Mais elle aurait aussi pu quitter les amis de Thierry Henry avec un match nul sans une parade exceptionnelle de Mike Maignan dans les dernières minutes.

" Le problème, c’est qu’on va en faire des tonnes et des tonnes"

Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui ont logiquement encensé le gardien du Milan AC… mais certains en ont profité pour dénigrer son prédécesseur, l’immense Hugo Lloris, recordman du nombre de sélection avec les Bleus et champion du monde en 2018. Un manque de respect selon Daniel Riolo.

"Encore une fois, il y a une hype depuis vendredi. Et ça m’emmerde parce que c’est probablement l’un des gardiens dont je parle depuis très longtemps. Maignan, je l’adore, il a énormément de qualités ! Le problème, c’est qu’on va en faire des tonnes et des tonnes, comme s’il n’y avait jamais eu d’arrêt comme ça dans l’histoire et que Lloris était une passoire, qu’il n’a jamais fait un arrêt de sa vie", a-t-il regretté sur RMC.

La fameuse culture de l’instant…

"On a été tellement marqué par l’épisode des penaltys... D’un coup, on efface tout. Je ne te donne pas une semaine avant qu’un article sorte pour dire qu’il est le meilleur gardien du monde. On effacera tous les meilleurs gardiens des 10 dernières années, de Neuer à Courtois, en disant que Maignan est au-dessus. Ce genre de raisonnement m’énerve", a conclu Riolo.