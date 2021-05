Mahrez : "Tout était prévu depuis le début"

héros de Manchester City face au PSG mardi soir, Riyad Mahrez est revenu sur sa folle soirée.

La star algérienne était en feu lors du match retour de la demi-finale contre le PSG, marquant à deux reprises pour assurer aux hommes de Guardiola une place dans la grande finale.

L'ailier de Manchester City s'est exprimé après le triomphe 2-0 de son équipe contre le PSG lors du match retour de mardi soir et a expliqué comment leur plan préétabli avait porté ses fruits en pour City, qui s'est assuré une place pour la finale.

"La fierté algérienne" comme on l'appelle dans son pays natal a marqué trois des quatre buts que les Citizens ont inscrit dans leur victoire globale 4-1 sur les rencontres aller et retour, renvoyant les hommes de Pep Guardiola en finale de la Ligue des champions pour la première fois de l'histoire du club.

"C'était un bon match, nous n'avons pas très bien joué en première mi-temps mais nous avons marqué un but qui nous a mis à l'aise, puis nous avons bien joué en seconde période." a confié Mahrez à BT Sport.

"Nous aurions pu marquer plus. Les joueurs du PSG ont perdu leur concentration et ont commencé à nous donner des coups et après le carton rouge de Di María, le jeu est devenu plus facile. Nous n'avons pas visé les contre-attaques, mais ils devaient nous attaquer et nous sommes bons en contres. et c'est ainsi que nous avons marqué les deux buts », a-t-il ajouté.

Mahrez a également parlé de la tactique qui a conduit au premier but, affirmant que c'était quelque chose que City avait répété à plusieurs reprises. "Bien sûr, le long ballon d'Ederson était prévu. Nous connaissons sa capacité à placer le ballon près du but de l'autre équipe. Nous travaillons là-dessus tout le temps et aujourd'hui, le plan a fonctionné", a-t-il déclaré.

Le joueur de 30 ans a également noté que la solidité défensive de City et le fait de ne pas encaisser beaucoup de buts étaient un facteur crucial pour atteindre la finale. Mahrez a conclu en disant que City se concentrera désormais sur le titre de Premier League samedi contre Chelsea avant de commencer à penser à la finale de la Ligue des champions.