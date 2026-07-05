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Mahrez a un successeur : l’Ahly finalise l’arrivée d’un proche de Ronaldo

Mercato
R. Mahrez
C. Ronaldo
Trincao
Al Ahli
Saudi Pro League
Algérie
Portugal
Arabie saoudite

Un grand coup pourrait bien se conclure pour Al-Raqi.

Selon la presse de ce dimanche soir, Al-Ahli serait sur le point d'enrôler un international portugais lors de ce mercato estival.

Le club saoudien, qui a récemment résilié le contrat de l’Algérien Riyad Mahrez, cherche un remplaçant de haut niveau pour le prochain exercice.

Lire aussi… Un journaliste saoudien : « Un défenseur égyptien va mettre Messi dans sa poche ! »

Selon le journaliste italien de référence Fabrizio Romano, Al-Ahli négocie activement avec le Sporting CP pour recruter l’ailier Francisco Trincão en vue de la saison à venir.

Selon lui, les discussions entre les deux clubs sont avancées, le joueur se montre réceptif à l’idée de rejoindre l’Al-Ahly et le montant du transfert pourrait atteindre environ 50 millions d’euros.

Trincão figure actuellement dans la sélection portugaise à la Coupe du monde aux côtés de la légende Cristiano Ronaldo, mais il n’a pas encore eu l’occasion de jouer.

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