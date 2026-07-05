Selon la presse de ce dimanche soir, Al-Ahli serait sur le point d'enrôler un international portugais lors de ce mercato estival.

Le club saoudien, qui a récemment résilié le contrat de l’Algérien Riyad Mahrez, cherche un remplaçant de haut niveau pour le prochain exercice.

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Selon le journaliste italien de référence Fabrizio Romano, Al-Ahli négocie activement avec le Sporting CP pour recruter l’ailier Francisco Trincão en vue de la saison à venir.

Selon lui, les discussions entre les deux clubs sont avancées, le joueur se montre réceptif à l’idée de rejoindre l’Al-Ahly et le montant du transfert pourrait atteindre environ 50 millions d’euros.

Trincão figure actuellement dans la sélection portugaise à la Coupe du monde aux côtés de la légende Cristiano Ronaldo, mais il n’a pas encore eu l’occasion de jouer.