Madjer adoube Mahrez à une condition

Rabah Madjer a évoqué Riyad Mahrez, qui va disputer la finale de la Ligue des Champions avec son équipe de Manchester City.

Samedi prochain, Riyad Mahrez va défier Chelsea en finale de la Ligue des Champions avec Manchester City. Il y a 34 ans la très notoire vedette du football algérien Rabah Madjer avait remporté la plus belle compétition de club avec Porto face au grand Bayern Munich.

Dans des propos accordés à Football365.fr, Madjer adoube Mahrez, mais à une seule condition. "Cela me fait énormément plaisir que la finale de la Ligue des Champions se joue à Porto. Tout le monde connait le lien que j’ai avec ce club et cette ville. Une vraie histoire d’amour", a admis Madjer en préambule, lui qui a évoqué ensuite son lointain héritier. "Ça ne peut qu’être une énorme fierté que de voir un autre joueur algérien disputer une finale de la plus belle des compétitions."

Madjer a ensuité évoqué les progrès de la star de Manchester City ces dernières années. "Il a progressé et sa progression ne me surprend pas. Pour l’avoir eu comme joueur en sélection (entre 2017 et 2018, ndlr), c’est un garçon très sérieux et aussi ambitieux. Le fait de rejoindre un grand club comme Manchester City et y jouer régulièrement lui a permis de se révéler, de s’affirmer et de s’épanouir."

Madjer estime en outre qu'il verrait bien Mahrez lui succéder, à condition de remporter la C1 face aux Blues dans quelques jours. "Oui, ça serait magnifique ! Et ça serait un grand accomplissement pour Mahrez (...) Être sacré champion d’Europe, ce n’est pas rien. C’est une grande réussite dans une carrière. Et je lui souhaite vraiment de tout cœur d’atteindre cet objectif."

De là à en faire un candidat crédible pour le Ballon d’Or France Football, Madjer hésite : "Voilà une question difficile… Ce que je peux vous dire – et ce qui est sûr – c’est que s’il remporte la Ligue des Champions, il aura gagné des galons et une grande place parmi les grands."