"Ma femme voulait me tuer", l'anecdote de Rio Ferdinand sur Cristiano Ronaldo

Rio Ferdinand a révélé que son ex-femme « voulait le tuer » après avoir reçu un appel de Cristiano Ronaldo à 1 heure du matin.

À l’été 2021, Ronaldo, cinq fois vainqueur du Ballon d’Or, s’est retrouvé à réfléchir à ses options à la Juventus, géant de la Serie A. La décision a été prise, après trois ans en Italie, de trouver un nouveau défi – avec des rumeurs d’un retour époustouflant à Manchester pour rejoindre Pep Guardiola et compagnie à City.

Aucun accord n’a été conclu là-bas, United refusant de laisser ses voisins acquérir une légende d’Old Trafford. Ronaldo a rejoint les rangs des Red Devils, mais a quitté le club moins de 18 mois plus tard à la suite d’une brouille avec l’entraîneur néerlandais Erik ten Hag – CR7 étant libéré en tant qu’agent libre.

L'article continue ci-dessous

L’ancien coéquipier de Manchester United, Ferdinand, a évoqué un retour sensationnel au football anglais avec Ronaldo, déclarant sur la chaîne YouTube du Portugais : « Nous avons parlé au téléphone lorsque tu allais signer à Manchester United, lorsque tu négociais pour revenir, et ma femme voulait me tuer ! Il était 1 heure du matin et tu m’as appelé : ‘Rio, que se passe-t-il, pouvons-nous régler ça ?’ Tu as fini par signer à United. Au début, ça a dû être une belle chose pour toi parce que je me souviens qu’au téléphone, tu avais l’air si heureux. Ensuite, évidemment, ça a un peu mal tourné. »

Ronaldo a répondu en disant : « Je n’ai pas besoin de prouver si j’ai raison ou tort, ce n’est plus mon problème. Je dis ce que j’ai à dire. Pour moi, c’est fait. Mais pour être honnête, ce que je souhaite à Manchester, c’est ce que je me souhaite à moi-même – le meilleur, qu’ils puissent former la meilleure équipe possible. J’adore ce club. Je ne suis pas le genre de gars qui a oublié le passé. »