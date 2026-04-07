Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a poursuivi son éclat en Ligue des champions cette saison en inscrivant un but important contre le Bayern Munich.

Mbappé a marqué dans les filets de Manuel Neuer, mais cela n’a pas suffi à sauver le Real Madrid de la défaite (1-2) lors du match disputé ce mardi soir au stade « Santiago Bernabéu », en quart de finale aller de la Ligue des champions.

Le club madrilène aura besoin de s’imposer avec deux buts d’écart au match retour à Munich la semaine prochaine s’il veut poursuivre son parcours dans la compétition continentale.

La star française a inscrit son 14e but de la saison en Ligue des champions, se retrouvant ainsi à seulement 3 buts du record du plus grand nombre de buts sur une seule saison, détenu par Cristiano Ronaldo (17 buts).

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Grâce à ce but, le total du Real Madrid cette saison en Ligue des champions est monté à 30 buts, pour la première fois depuis la saison 2017-2018, qui avait vu l’équipe inscrire 33 buts.

Le but de Mbappé a permis de préserver la série du Real Madrid, le club madrilène continuant à marquer à domicile en Ligue des champions pour la 43e fois consécutive, selon le réseau français « Stats Foot ».

La dernière fois que le Real Madrid n’a pas marqué à domicile remonte à un match contre le CSKA Moscou (Russie) en décembre 2018.