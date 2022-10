Lyon - Toulouse : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

OL - Toulouse : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Au coeur de la tempête, l'Olympique Lyonnais doit absolument l'emporter ce vendredi soir face à Toulouse pour ne pas entrer encore un peu plus dans la crise. Battu dimanche dernier, l'OL a enchaîné sa quatrième défaite consécutive en Ligue 1 et doit absolument se ressaisir pour ne pas être trop distancé par les équipes. de tête.

Qui plus est, malgré le soutien de Jean-Michel Aulas, Peter Bosz ne pourra pas tenir indéfiniment si les résultats ne s'améliorent pas rapidement. L'OL fera tout pour retrouver le chemin de la victoire comme l'ont martelé le technicien néerlandais et Anthony Lopes en conférence de presse avant la rencontre. Plutôt solide défensivement grâce aux performances de son gardien, Lyon va devoir retrouver de l'efficacité offensive après n'avoir marqué que deux buts lors de ses quatre derniers matches.

L'OL va pouvoir compter sur le retour de plusieurs joueurs dont Malo Gusto, absent face à Lens. Les seules incertitudes qui demeurent concernent Caqueret, Faivre, Aouar et Lukeba, incertains, mais se sont entraînés avec le groupe ce jeudi et peuvent donc postuler pour une place dans le groupe rhodanien, sauf si Peter Bosz ne veut pas prendre de risque avec l'un d'entre eux.

En face, Toulouse alterne le bon et le moins bon depuis le début de saison. Le promu reste sur un succès probant à domicile contre Montpellier et sera tenté de jouer le trouble-fête et d'enfoncer un peu plus l'Olympique Lyonnais dans la crise. Mené par une attaque très jeune et insouciante, Toulouse a les armes pour créer la surprise au Groupama Stadium.

Horaire et lieu du match Lyon-Toulouse

Ville : Lyon

Lyon Stade : Groupama Stadium

Groupama Stadium Heure : 21:00 UTC+2 (heure française) / 19:00 GMT / 20:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir OL - Toulouse ?

Lyon - Toulouse

Ligue 1

Vendredi 7 octobre

21h sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h45

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, et se connectant sur la plateforme de Prime Vidéo.

Série actuelle de Lyon et de Toulouse

OL : VDDDD



Toulouse : DDVDV

Les blessés et absents :

Bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais en cette période difficile sur le plan sportif, les Gones vont récupérer la quasi totalité des joueurs qui étaient absents face à Lens. Seul, le troisième gardien, Pollersbeck est déjà forfait. Lukeba et Faivre sont incertains, tandis que Caqueret et Aouar ont repris l'entraînement ce jeudi et devraient figurer dans le groupe.

Du côté de Toulouse, quatre absents à noter. Desler est suspendu tandis que Healey, Ratao et Restes sont toujours blessés et manqueront le déplacement à Lyon.

Les équipes probables

XI de départ de Lyon : Lopes - Malo Gusto, Thiago Mendes, Diomande, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso - Tête, Lacazette, Toko Ekambi.

XI de départ de Toulouse : Dupe - Keben, Roualt, Nicolaisen, Sylla - Dejaegere, Spierings, Van den Boomen - Chaïbi, Dallinga, Aboukhlal.