Lyon - Toulouse : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon et Toulouse s’affrontent samedi pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 poursuit son bonhomme de chemin dans cette deuxième partie de saison. Le championnat français, qui est déjà dans sa dernière ligne droite, a entamé sa 18e journée ce weekend. Plusieurs affiches intéressantes sont au programme de cette journée à l’instar du duel entre l’Olympique Lyonnais et Toulouse FC.

L’OL doit vite se relever

L’OL est en plein doute en ce début d’année. Après une victoire sans conviction contre Montpellier en Ligue 1 (1-0), les Gones ont courbé l’échine contre Brest lors de la dernière journée (2-1). Une défaite suivie d’une élimination en Coupe de France contre les amateurs de Bourgoin-Jallieu (2-2, 4-2). L’Olympique Lyonnais (6e, 28 pts) doit donc vite se remettre la tête à l’endroit afin de ne pas décoller des places européennes. Et cela passe par une victoire obligatoire contre Toulouse pour les hommes de Pierre Sage, ce samedi.

Toulouse veut poursuivre sur sa lancée

De son côté, le Téfécé réalise une campagne impressionnante cette saison. Habitués à lutter pour le maintien, les Violets se retrouvent dans la première partie du tableau après 17 matchs de Ligue 1. Avec 24 points au compteur, Toulouse (8e) peut même se permettre de rêver plus grand à condition de poursuivre sur sa lancée. Les hommes de Carles Martinez Novell ont remporté trois de leurs cinq derniers matchs en championnat (2 défaites) et sont même qualifiés pour les 8es de finale de la Coupe de France. Autant dire que les Violets ne laisseront aucune chance à l’OL, ce samedi.

Horaire et lieu du match

Lyon – Toulouse

18e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 21h05, heure française

Les compos probables du match OL – Toulouse

Lyon : Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté, Abner - Matic, Tolisso - Nuamah, Cherki, Fofana - Mikautadze

Toulouse : Restes - McKenzie, Akdag, Cresswell - Donnum, Casseres, Canvot, Suazo - Aboukhlal, King, Gboho

Sur quelle chaîne suivre le match OL – Toulouse ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Toulouse sera à suivre ce samedi à partir de 21h05 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.