Lyon sauve un point sur le gong face au Paris FC (1-1)

L’Olympique Lyonnais a évité de justesse une troisième défaite consécutive en Ligue 1 en arrachant un match nul 1-1 contre le Paris FC dimanche soir au Groupama Stadium, en clôture de la 25e journée. Longtemps dominés par une équipe francilienne entreprenante, les Lyonnais ont égalisé dans le temps additionnel grâce à Corentin Tolisso.

La première période a offert peu de spectacle. Malgré une possession supérieure, l’OL a peiné à déséquilibrer un bloc parisien bien organisé. Les Rhodaniens ont manqué de créativité dans les trente derniers mètres et n’ont cadré qu’une seule frappe avant la pause. En face, le Paris FC a fait preuve de discipline tactique et s’est contenté d’attendre les opportunités en transition.

Le Paris FC surprend Lyon

Au retour des vestiaires, les visiteurs ont pris confiance. Jean-Philippe Krasso a d’abord manqué une énorme occasion en face-à-face avec Dominik Greif, avant que Moses Simon ne soit stoppé par le gardien lyonnais. Le Paris FC a fini par être récompensé à l’heure de jeu : sur une frappe repoussée de Rudy Matondo, Marshall Munetsi a suivi pour ouvrir le score (62e).

Ce but a plongé le Groupama Stadium dans le doute. Lyon, déjà battu lors de ses deux précédents matches de championnat, s’est montré trop imprécis pour réagir rapidement. Malgré les entrées de joueurs offensifs, les attaques lyonnaises se sont souvent heurtées à une défense francilienne bien regroupée.

Getty Images

Un penalty salvateur dans le temps additionnel

Dans les dernières minutes, le Paris FC a même été proche de faire le break. Sur un contre rapide, Munetsi a été stoppé par un arrêt décisif de Greif, laissant Lyon encore en vie dans cette rencontre.

Le tournant est intervenu dans le temps additionnel. Sur un centre venu de la droite, le ballon a touché la main d’Alimani Gory dans la surface. Après consultation du VAR, l’arbitre a accordé un penalty à l’OL. Corentin Tolisso ne s’est pas fait prier pour transformer la sanction et égaliser à la 90e+6 minute.

Ce but tardif permet à Lyon d’éviter une nouvelle défaite mais ne masque pas les difficultés actuelles du club rhodanien. Au classement, l’OL reste au pied du podium, tandis que le Paris FC repart avec un point précieux dans la course au maintien.