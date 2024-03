Lyon - Reims : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon et Reims s’affrontent samedi pour le compte de la 26 journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

La Ligue 1 a repris ses droits ce weekend après une pause marquée par la trêve internationale. Le championnat français entre ainsi dans la dernière ligne droite avec toutes les rencontres qui sont désormais une finale pour toutes les équipes. L’un des chocs de la 26e journée de Ligue 1 oppose l’Olympique Lyonnais au Stade de Reims, samedi. Un match à envergure colossale pour les deux équipes qui ne peuvent pas se permettre de connaitre un revers.

Lyon - Reims, un match piège

L’OL est dans une forme optimale depuis plusieurs semaines. Le club rhodanien, au bord du gouffre il y a encore deux mois, occupe désormais la 10e place de Ligue 1 avec 34 points. Cependant, les Gones ont encore besoin d’un point pour valider leur maintien et commencer par rêver un peu plus grand à l’approche de la fin de saison. Un objectif que les hommes de Pierre Sage ont l’occasion d’atteindre dès ce samedi en s’imposant face à Reims. En plus, Lyon est dans une bonne dynamique ces dernières semaines avec quatre victoires sur ses cinq derniers matchs (une défaite). Toutefois, il ne faudrait pas s’attendre à un match facile face à une équipe rémoise qui est difficilement prenable.

Après avoir passé la majeure partie de la saison dans le top 5, Reims a dégringolé au classement par la suite. Désormais 9e, le club champenois (38pts) essaye toujours de s’accrocher aux places européennes. Mais la course devient compliquée pour les hommes de Will Still qui n’ont remporté que deux de leurs cinq derniers matchs en Ligue 1 (deux nuls et une défaite). Un revers contre l’OL samedi et Reims pourrait dire adieu au rêve européen. Par contre, les Champenois se sont déjà sortis des situations bien pires cette saison et pourraient surprendre les Gones.

Horaire et lieu du match

Lyon – Reims

26e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 21h française

Les compos probables du match Lyon - Reims

Lyon : Lopes – Maitland-Niles, O'Brien, Caleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matic, Tolisso – Cherki, Lacazette, Benrahma

Reims : Diouf – Foket, Agbadou, Adelhamid, Koudou – Munetsi, Edoa, Khadra – Ito, Diakité, Daramay

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - Reims ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims sera à suivre ce 30 mars 2024 à partir de 21h sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal ou sur le service DAZN.