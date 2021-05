Lyon tient sa première recrue : Da Silva s'engage pour deux ans

Damien Da Silva était en fin de contrat au Stade Rennais et vient renforcer le secteur défensif de l'OL.

Alors que Rudi Garcia vient de quitter l'OL (en critiquant vivement Juninho, le directeir sportif) et qu'on ne sait pas encore qui lui succèdera sur le banc de l'OL, le club présidé par Jean-Michel Aulas vient d'annoncer le nom de sa première recrue : il s'agit de Benjamin Da Silva.

Libre de tout contrat, Damien Da Silva (33 ans) évoluait depuis la saison 2018-2019 au Stade Rennais. Il s'y est imposé comme une valeur sûre de notre championnat et a également remporté la Coupe de France en 2019 avec le club breton. Avant de faire les beaux jours de Rennes, Da Silva a porté les couleurs de Niort (2005-2009), Châteauroux (2009-2011), Rouen (2011-2014) et de Caen (2014-2018).

Damien Da Silva s'est engagé pour deux saisons avec l'Olympique Lyonnais, soit jusqu'au 30 juin 2023. On espère pour lui qu'il entrera dans les plans du futur coach de l'OL.

Malgré cette situation cocasse, le joueur a fait part de sa joie de rejoindre l'OL : « C'est une grande fierté pour moi de rejoindre l'Olympique Lyonnais. J'ai conscience d'intégrer un très grand club et je suis impatient de porter ces nouvelles couleurs. J'ai visité aujourd'hui toutes les installations, le stade, j'ai découvert le musée et cela donne vraiment envie. Les ambitions sont en plus très élevées et ça me plait d'autant que je pense encore pouvoir progresser ici. »