Lyon - Nice, le communiqué lunaire des Aiglons contre l'arbitrage

L’OGC Nice a publié un communiqué cinglant, lundi, pour fustiger l’arbitrage contre l’OL, dimanche.

L’OGC Nice était en déplacement au Groupama Stadium dimanche pour défier l’Olympique Lyonnais à l’occasion de la 13e journée de Ligue 1. Un choc qui a tourné en défaveur aux Aiglons qui se sont inclinés sur un score de 4 buts à 1. Une défaite amère pour le club niçois qui enrage contre l’arbitrage, à travers un communiqué lunaire, ce lundi.

Le Gym dégomme les arbitres du choc Lyon – Nice

« Ce soir, M. Dechépy avait un maillot blanc, pas un maillot jaune. Comment on peut ne pas siffler un penalty sur Evann Guessand ? J’estime ça scandaleux », lâchait le directeur sportif de Nice, Florian Maurice, au coup de sifflet final au micro de DAZN. S’ils ont subi la loi d’Alexandre Lacazette, auteur d’un triplé, et de Jordan Veretout, les Aiglons s’estiment lésés par certaines décisions arbitrales. Après l’ancien directeur sportif du Stade Rennais, Franck Haise n’épargnera pas, non plus, le juge de la partie.

« M. Dechépy avait choisi son camp sur les actions litigieuses. Mais ce n’est même pas une action litigieuse, c’est ça le problème. L’action de notre penalty, il n’y a pas besoin de VAR », a ajouté l’entraineur niçois, très remonté. Un sentiment partagé par l’état-major du Gym qui a sorti l’artillerie ce lundi avec un communiqué incendiaire contre l’arbitrage du match OL – Nice.

« Les images étant particulièrement parlantes, elles auraient sans doute aussi été utiles pour protéger Mohamed-Ali Cho, victime d’une charge spectaculaire de Tagliafico avant sa sortie du terrain. Caleta-Car ne voyagera pas non plus à vide sur Sofiane Diop en deuxième période. Deux interventions qui auront laissé le corps arbitral de marbre, comme celle sur Guessand. Une impunité qui interroge. L’inventaire suscite une vive frustration. D’autant qu’il convoque un sentiment, amer, de déjà-vu à Lyon. Où chaque déplacement depuis 3 ans et 4 matchs aura charrié son lot d’incompréhensions, entre les penalties que l’on n’a pas voulu voir. Et ceux sifflés avec empressement quand la réserve semblait s’imposer », a cinglé l’OGC Nice.