Lyon - Nice : diffusion TV et en ligne, streaming, compos probables et avant-match

OL - OGC Nice : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Qui de Lyon ou Nice terminera la première partie de saison sur une bonne note et sera assuré de passer le début de l'hiver dans la première partie de tableau ? C'est tout l'enjeu de cette rencontre entre les Gones et les Aiglons. Deux clubs ambitieux au début de saison et qui sont bien loin des places auxquels ils aimeraient être.

Huitième avec vingt points, Lyon reste sur une défaite face à l'Olympique de Marseille. Les hommes de Laurent Blanc ont perdu une belle occasion de recoller au wagon de tête. Un nouveau faux pas devant leur public face à Nice compliquerait sérieusement la tâche aux Lyonnais en vu d'une qualification pour une compétition européenne la saison prochaine. Certes, la saison est encore longue, mais l'OL compte déjà beaucoup de retard et serait condamné à faire une deuxième partie de saison, post Coupe du monde, sans le moindre accroc ou presque.

Deux ambitieux loin de leurs objectifs

En face, Nice ne fait guère mieux que l'OL et pointe à la neuvième place avec dix-neuf points. Contrairement aux Gones, les Aiglons sont qualifiés pour une compétition européenne cette saison et malgré quelques matches poussifs, ils ont su négocié la C4 à merveille en assurant la première place du groupe leur évitant des barrages au printemps prochain.

Maintenant, l'OGC Nice, sous l'impulsion du projet INEOS, doit poursuivre sa remontée en Ligue 1. Les propriétaires de Nice sont ambitieux et veulent grandir année après année. Pour ça, les Aiglons doivent viser une place européenne à minima. Comme leur rival du soir, le retard accumulé en ce début de saison est déjà important, et ils seraient bien inspirés de remporter ce dernier match avant la Coupe du monde.

Horaire et lieu du match OL - OGC Nice

Ville : Lyon

Lyon Stade : Groupama Stadium

Groupama Stadium Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 16:00 EST / 13:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Lyon - Nice ?

OL - OGC Nice

15ème journée de Ligue 1

Vendredi 11 Novembre

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h40 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming sur la plateforme de Prime Vidéo.

Série actuelle de Lyon et de Nice

OL : NDVVD

Nice : NVVNV

Les blessés et absents :

Comme face à l'Olympique de Marseille le week-end dernier, deux absents du côté de Lyon. Corentin Tolisso est toujours blessé, tout comme le troisième gardien, Julian Pollersbeck.

En face à Nice, c'est Marcin Bulka, le deuxième gardien des Aiglons qui est out. Le Polonais est blessé à l'épaule.

Les équipes probables

XI de départ de Lyon : Lopes - Gusto, Boateng, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Thiago Mendes, Lepenant -Aouar - Dembélé, Lacazette.

XI de départ de Nice : Schmeichel - Atal, Todibo, Dante, Bard - Boudaoui, Lemina, Thuram, Brahimi - Pepe, Laborde.

Les statistiques à connaître avant OL-Nice :

● Aucun des 10 derniers matches de Ligue 1 entre Lyon et Nice n’a débouché sur un résultat nul (5 victoires partout), le dernier match nul entre les deux équipes dans l’élite remontant au 20 mai 2017 (3-3 à Lyon).

● Lyon a gagné 3 de ses 5 derniers matches à domicile contre Nice en Ligue 1 (2 défaites). Vainqueur 2-0 lors du dernier affrontement dans le Rhône le 12 février 2022, l’OL n’a plus remporté 2 réceptions consécutives dans l'élite face aux Aiglons depuis 2012-2013 (2).

● Lyon a perdu 6 de ses 14 premiers matches de Ligue 1 2022/23 (6 victoires, 2 nuls), égalant son plus mauvais total au 21e siècle datant de 2016/17 (4e au final).

● Nice reste sur 2 victoires en Ligue 1 (2-1 à Lorient, 1-0 v Brest), sa meilleure série depuis avril-mai dernier (3).

● Lyon a échoué à marquer plus d’un but lors de ses 3 derniers matches à domicile en Ligue 1 (0-1 v Paris, 1-1 v Toulouse, 1-0 v Lille), après y être parvenu lors des 9 précédents.

● Nice a marqué lors de chacun de ses 5 derniers déplacements en Ligue 1 (7 buts), sa meilleure série du genre depuis janvier-avril 2021 (11 buts en 8 matches).

● Karl Toko Ekambi est auteur de 4 des 6 derniers buts de Lyon contre Nice en Ligue 1. L’attaquant camerounais a d’ailleurs inscrit 8 buts contre le Gym en L1, sa proie favorite dans la compétition.

● Seuls 4 joueurs comptent au moins 5 buts lors de chacune des 5 dernières saisons de Ligue 1 : Kylian Mbappé, Neymar et 2 joueurs de Nice, Gaëtan Laborde et Andy Delort.

● Nice est l’équipe que l’entraineur de Lyon Laurent Blanc a le plus affronté en Ligue 1 sans jamais perdre (12 matches – 8 victoires, 4 nuls).