Lyon - Nantes : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

OL - Nantes : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Trois semaines avant la demi-finale de la Coupe de France entre Lyon et Nantes, ces deux équipes se retrouvent pour l'ouverture de la 28ème journée de Ligue 1 pour une sorte de répétition générale. Distancés au classement pour une qualification sur la scène européenne, Lyon et Nantes nourrissent de grandes ambitions en Coupe de France et voudront certainement envoyer un message à leur futur adversaire.

Privé d'Anthony Lopes, Lyon reste sur deux matches nuls en Ligue 1 et se retrouve désormais à sept points de la cinquième place. Les Gones vont devoir ré enclencher la marche en avant après avoir fait preuve de caractère face à Lille en revenant au score dans une rencontre ou ils semblaient condamnés à perdre et qu'ils auraient finalement pu emporter.

Lyon et Nantes à l'arrêt

Laurent Blanc va pouvoir compter sur le retour d'Alexandre Lacazette, remplaçant à Lille, et dont l'entrée en jeu a métamorphosé l'OL. En face, Nantes, quatorzième de Ligue 1, espère assurer son maintien au plus vite. Les Canaris ont six points d'avance sur le premier relégable, Auxerre, et alors que les équipes à la lutte pour le maintien avancent, Nantes se doit de ne pas faire du surplace.

Vainqueur d'un de ces cinq derniers matches en Ligue 1, Nantes espère réaliser un grand coup et gâcher une nouvelle fois la fête au Groupama Stadium, avant de recevoir cette même équipe en Coupe de France pour tenter de regoûter à une aventure européenne la saison prochaine. Si le match de Coupe de France est très certainement dans un coin de la tête de certains joueurs, cette rencontre de Ligue 1 a tout de même une importance cruciale pour les deux clubs.

Horaire et lieu du match Lyon - Nantes

Ville : Lyon

Lyon Stade : Groupama Stadium

Groupama Stadium Heure : 21:00 UTC+1 (heure française) / 20:00 GMT / 21:00 UTC+1 (BST) / 15:00 EST / 12:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir OL - Nantes ?

Lyon-Nantes

Ligue 1

Vendredi 17 mars

21h00 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h45 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme Prime Vidéo.

Série actuelle de Lyon et du FC Nantes

Lyon : DVVNN



Nantes : DDVDN

Les blessés et absents de Lyon et de Nantes :

Laurent Blanc devra faire sans Jérôme Boateng, Malo Gusto, Jeffinho et surtout Anthony Lopes pour la réception de Nantes.

Du côté de Nantes, Antoine Kombouaré sera privé de Marcus Coco, Quentin Merlin, Pedro Chirivella et Charles Traoré. Andy Delort est pour sa part incertain.

Les équipes probables

XI de départ de Lyon : Riou - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Lepenant, Caqueret, Tolisso - Barcola, Lacazette, Cherki.

XI de départ de Nantes : Lafont – Centonze, Girotto, Pallois, Hadjam – Moutoussamy, Mollet - Sissoko, Blas, Simon - Ganago.