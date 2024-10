Lyon - Nantes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

En plein redressement, l’OL va chercher ce dimanche à étirer la parenthèse enchantée en dominant Nantes à domicile.

Depuis qu’il s’est écroulé contre l’OM à domicile, tout va bien pour l’OL. Comme si ce faux-pas avait fait du bien aux Rhodaniens. Ces derniers ont enchainé trois rencontres et les ont toutes gagnées. Ce dimanche, ils vont chercher à signer la passe de quatre aux dépens du FC Nantes.

Avec un Rayan Cherki, en pleine bourre, puisqu’auteur de quatre gestes décisifs jeudi en Ligue Europa, l’OL a toutes les raisons de croire en un après-midi dominical heureux. S’il est encore trop tôt de décréter le fait qu’ils ont retrouvé leur vitesse de croisière de la campagne écoulée, il est évident qu’il y a un mieux par rapport au début d’exercice. L’équipe est clairement plus performante, et ce dans tous les compartiments.

Face à l’OL, Nantes passe son premier vrai test

Nantes ne sera cependant pas à prendre à la légère pour les Gones. L’équipe d’Antoine Kombouaré figure au 7e rang du classement. De plus, elle n’a perdu qu’un seul match sur six joués. Certes, son calendrier a été assez clément jusqu’ici, mais ça ne serait pas un grand risque d’affirmer que le FCN de cette année ne ressemble en rien à celui de 2023/2024.

La saison dernière, Nantes avait d’ailleurs été l’une des rares équipes à être tombé à deux reprises face à Lyon. Leur dernier succès contre les Gones remonte au 5 avril 2023. Une victoire 1-0 grâce à une réalisation de Ludovic Blas. A l’époque, il y avait Antoine Kombouaré sur leur banc. Le technicien kanak a retrouvé la barre technique des octuples champions de France, ce qui pourrait donner un motif d’espoir à Chirivella et ses coéquipiers en vue de déplacement périlleux au Groupama Stadium.

Horaire et lieu du match

7e journée de Ligue 1

A 15h, heure française

Stade Groupama Stadium (Lyon)

Dimanche 6 octobre 2024

Lyon – Nantes

Les compos probables de Lyon - Nantes

OL : Perri – Maitland-Niles, Niakhaté, Caleta-Car, Tagliafico – Tolisso, Caqueret, Veretout – Cherki, Fofana, Lacazette.

Nantes : Lafont – Amian, Pallois, Zeze, Cozza – Augusto, Chirivella, Thomas, Lepanant, Simon – Abline.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Nantes

La rencontre entre Lyon et Nantes sera à suivre ce dimanche 7 octobre à partir de 15h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Actuellement, le principal diffuseur du championnat offre un essai de gratuit de sept jours. Donc vous pourrez visionner cette rencontre sans aucun frais, ni engagement.