Lyon - Montpellier : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon et Montpellier s’affrontent samedi pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

C’est la reprise des classes en Ligue 1. Après deux semaines de pause, le championnat français a repris ce weekend avec les rencontres de la 16e journée. L’une des affiches au programme de ce nouvel épisode de Ligue 1 oppose l’Olympique Lyonnais à Montpellier ce samedi. Deux équipes qui ont des objectifs différents pour la deuxième partie de saison.

L’OL veut renouer avec la victoire en Ligue 1

Cinquième de Ligue 1, l’OL (25 pts) a connu coup d’arrêt contre le PSG lors de la dernière journée (3-1). Mais les Gones qui n’avaient pas perdu depuis le 22 septembre 2024 avant Paris, se sont repris avec une victoire en Coupe de France contre Feignies Aulnoye (1-2). Un succès sur lequel les hommes de Pierre Sage devront s’appuyer contre Montpellier ce samedi. S’imposer contre les Héraultais permettrait à l’Olympique Lyonnais de démarrer cette deuxième partie de saison de la meilleure des manières.

Montpellier face à l’urgence des résultats

De l’autre côté, Montpellier a une obligation de résultat contre l’OL. Alors qu’ils n’avaient remporté qu’un seul de leurs cinq derniers matchs en Ligue 1, les Héraultais se sont fait humilier par Le Puy en Coupe de France (4-0). Lanterne rouge du championnat avec seulement 9 points pris en 15 journées, les hommes de Jean-Louis Gasset doivent enchainer de bons résultats afin de s’éloigner de la zone rouge.

Horaire et lieu du match

Lyon – Montpellier

16e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 21h, heure française

Les compos probables du match Lyon - Montpellier

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

Montpellier : Lecomte - Tchato, Omeragic, Sagnan, Sylla - Nzingoula, Ferri - Tamari, Khazri, Nordin - Adams

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - Montpellier ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et Montpellier sera à suivre ce samedi 4 janvier 2025 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.