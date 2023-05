Lyon – Montpellier (5-4) : Deux quadruplés, une remontada, match de légende au Parc OL !

Deux quadruplés et une remontada, le match Lyon – Montpellier est entré dans la légende de la Ligue 1.

Quel match, quel scénario ! Les spectateurs du Parc OL se souviendront toute leur vie de ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Montpellier HSC joué ce dimanche 7 mai 2023.

Un quadruplé pour Elye Wahi

Dans cette rencontre, c'est l'OL qui a tiré le premier en ouvrant le score par Alexandre Lacazette peu après la demi-heure de jeu (31e).

On a ensuite assisté au show Elye Wahi. L'attaquant montpelliérain a inscrit un doublé en l'espace d'une minute en fin de première période (40e, 41e) pour donner l'avantage à son équipe.

Au retour des vestiaires, il a récidivé avec un nouveau doublé, cette fois en l'espace de deux minutes (53e s.p., 55e).

Avec ce quadruplé, Wahi est entré dans l'histoire de son club puisqu'il est le premier joueur du MHSC à réaliser une telle prouesse.

Un quadruplé pour Alexandre Lacazette

A 1-4, la colère du Parc OL s'est fait sentir avec des banderoles hostiles et des sifflets contre les joueurs de l'OL.

A tort ! Car l'OL a effectué une incroyable remontada. Lacazette (60e et 82e) et Lovren (70e) ont remis les deux équipes à égalité.

4-4, fin du match ? Que nenni ! Au bout du bout du temps additionnel, Alexandre Lacazette a obtenu un penalty après avoir été ceinturé dans la surface par Christopher Jullien.

L'attaquant s'est fait justice lui-même s'offrant à son tour un quadruplé mais surtout, la victoire à son équipe.

L'OL toujours en lice pour l'Europe

Grâce à cet incroyable succès le score de 5 buts à 4, l'Olympique Lyonnais reste en course pour les place européennes. Lyon occupe la septième place avec 56 points et est revenu à trois points de la Ligue Europa Conférence (Lille est 5e avec 59 points) et peut encore rêver de la Ligue Europa puisque Monaco est 5e avec 64 points.

