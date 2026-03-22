Lyon - Monaco : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le championnat français suit toujours son cours avec les matchs de la 27e journée, ce weekend. Un épisode assez particulier puisque les rencontres mettent aux prises plusieurs équipes à la lutte pour l’Europe. L’une d’elles oppose notamment l’Olympique Lyonnais à l’AS Monaco, ce dimanche.

L’OL en perte de vitesse avant le sprint final

L’Olympique Lyonnais traverse une période délicate depuis plusieurs semaines, incapable de retrouver une dynamique positive en championnat. Battus successivement à Strasbourg (3-1) puis à Marseille (3-2), les hommes de Paulo Fonseca ont ensuite arraché un nul tardif face au Paris FC (1-1), sans pour autant inverser la tendance. Leur déplacement au Havre n’a pas permis de corriger le tir, malgré une large supériorité numérique en seconde période, se soldant par un triste match nul (0-0). Résultat, une série de quatre rencontres sans victoire qui fragilise leur position au classement, alors que la lutte pour le podium s’intensifie.

Actuellement quatrièmes, à deux longueurs de l’OM (3e, 49 pts), les Lyonnais (47 pts) voient leurs ambitions européennes mises sous pression. Pour espérer décrocher une qualification directe en Ligue des Champions, une réaction rapide est impérative. D’autant que les dernières contre-performances ne se limitent pas au championnat. L’élimination en Coupe de France face à Lens (2-2, 4-5 TAB) avait déjà laissé des traces, avant que la scène européenne n’accentue les doutes. Battu à domicile par le Celta Vigo (0-2) après un nul à l’aller (1-1), le club rhodanien a quitté la Ligue Europa dès les huitièmes de finale. Désormais, le championnat représente l’unique objectif pour sauver la saison.

Monaco retrouve des couleurs

À l’inverse, Monaco affiche une forme étincelante au moment clé de la saison. Vainqueur à Lens (2-3) puis au Parc des Princes face au PSG (1-3), le club de la Principauté a enchaîné avec un succès maîtrisé contre Brest (2-0). Cette série de cinq victoires consécutives en Ligue 1 en fait l’équipe la plus performante du moment, lui permettant de réintégrer le top 6 avec ambition.

Revenu à quatre points de son adversaire du jour et à six unités du podium, Monaco (6e, 43 pts) semble parfaitement lancé dans la course à l’Europe. Libéré de toute compétition annexe après ses éliminations en Ligue des Champions et en Coupe de France, le club princier bénéficie désormais d’un calendrier allégé. Avec un match par semaine jusqu’à la fin de la saison, les hommes de la Principauté disposent d’un avantage non négligeable pour maintenir leur dynamique et s’imposer comme un sérieux prétendant à une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Monaco

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’AS Monaco sera à suivre ce dimanche 22 mars 2026 à partir de 15h sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Lyon - Monaco

Ligue 1 - Ligue 1 Groupama Stadium

Venue and timing of the match.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OL

Lyon aborde ce rendez-vous avec un effectif toujours fragilisé, malgré quelques retours notables. De retour de suspension, le défenseur central Clinton Mata renforce l’arrière-garde, tandis que le milieu Tyler Morton est contraint de purger à son tour une sanction. Sur le plan offensif, les retours progressifs de Pavel Šulc, Malick Fofana et Diego Moreira, tous entrés en jeu face au Celta Vigo, offrent néanmoins des solutions supplémentaires à Paulo Fonseca.

Cependant, plusieurs absences continuent de peser sur le groupe rhodanien. Ernest Nuamah reste indisponible, tout comme le jeune Remy Himbert et les défenseurs Ainsley Maitland-Niles et Ruben Kluivert, toujours en phase de récupération. En manque d’efficacité ces dernières semaines en championnat, Endrick tente de retrouver du rythme après une prestation encourageante au Havre. De son côté, Corentin Tolisso confirme son statut de leader technique, lui qui s’est illustré récemment par une série de buts décisifs.

Infos sur l'équipe de Monaco

En face, l’ASM se présente également avec un effectif amoindri pour ce choc du haut de tableau. Les latéraux Vanderson et Caio Henrique manquent à l’appel, tandis que Paul Pogba doit encore patienter avant de réintégrer le groupe malgré un retour à l’entraînement. Les absences longue durée de Takumi Minamino et Mohammed Salisu sont, elles, déjà actées jusqu’à la fin de la saison.

Certaines incertitudes subsistent toutefois, notamment autour des retours possibles de Krépin Diatta et Eric Dier, qui pourraient renforcer le secteur défensif. En attendant, Denis Zakaria devrait une nouvelle fois dépanner en charnière centrale si Christian Mawissa n’est pas jugé apte. Sur le plan offensif, Folarin Balogun arrive en pleine confiance, enchaînant les performances et les buts, ce qui lui permet de s’imposer comme la principale arme offensive du club princier dans cette fin de saison décisive.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement