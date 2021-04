Lyon - Monaco à l’affiche des quarts de la Coupe

Les quarts de finale de la Coupe de France vont nous réserver une belle empoignade entre l’OL et l’ASM.

Le tirage au sort des quarts de finale la Coupe de France a été effectué ce vendredi. Il a donné lieu à une belle affiche opposant le 4e du classement de la Ligue 1 au troisième. Lyon accueillera l’AS Monaco au Groupama Stadium, dans ce qui sera le choc de ce tour. Le match devrait se tenir le 20 avril prochain.

En championnat, l’OL et Monaco se sont affrontés une fois cette saison et la partie avait vu les Gones infliger une lourde défaite aux Monégasques (4-1). Mais, les courbes des deux équipes ont depuis bien changé. Le match retour aura lieu le 2 mai prochain et risque d’être très important dans la course du haut de tableau.

Le tirage au sort des 1/4 de finale de la Coupe de France avec le choc Lyon🆚Monaco ! pic.twitter.com/lhxinZqbkM — Coupe de France (@coupedefrance) April 9, 2021

Encore un club de Ligue 1 pour Paris

Dans ces quarts de finale, on verra aussi le PSG accueillir le SCO d’Angers. Tenant du titre et grand favori de l’épreuve, l’équipe francilienne n’a affronté que des équipes de l’élite pour l’instant et ça lui réussit plutôt bien. Le calendrier de la bande à Pochettino s’annonce très chargé, avec cette rencontre qui intervient au cœur d’un mois d’avril irrespirable (7 rencontres en l’espace de 23 jours).

Par ailleurs, dans ces quarts, on verra aussi le petit poucet Canet-en-Roussillon (N2) défier Montpellier, tandis que Rumilly Vallières (N2) se mesurera à Toulouse.