Lyon - Memphis Depay en dit plus sur son avenir : "J'aimerais retourner dans un grand club cet été"

Dans un entretien accordé au magazine néerlandais Helden, l'attaquant a indiqué de nouveau sa volonté de rejoindre une grosse écurie européenne.

Memphis Depay a toujours de solides amabitions et compte bien ne pas s'éterniser du côté de l'Olympique lyonnais. Dans une interview publiée dans Helder, un magazine néerlandais, l'attaquant sous contrat jusqu'en 2021 a fait savoir qu'il voulait toujours rejoindre une plus grosse équipe en Europe lors du prochain mercato estival.

Pour rappel, l'OL avait déboursé 16 millions d'euros pour le faire venir d'Angleterre il y a maintenant deux ans. "J'aimerais retourner dans un grand club cet été. Lyon est un grand club, mais pas l'un des cinq meilleurs d'Europe. Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich."L'ancien joueur de Manchester United a en tout cas une certaine idée d'où il veut évoluer prochainement. "Je veux aller dans une ville et un club qui me conviennent, et dans une équipe qui veut vraiment jouer au football." Cette saison, en Ligue 1, il a inscrit cinq buts en 21 apparitions.