Lyon : Maxence Caqueret reconnaît les difficultés de son équipe

Maxence Caqueret n'a pas éludé les difficultés actuelles de Lyon, deux jours après la défaite dans les dernières minutes du match face à Reims, mercredi soir.

"On est tous dans le même sac, on va tous dans la même direction. Le coach est à 100% avec l'effectif et l'effectif est à 100% avec le coach, il n'y aucun souci sur ce point. On se bat ensemble, on a les mêmes objectifs. On va tout faire pour se remettre dans le droit chemin", a affirmé le jeune milieu de terrain en conférence de presse, à deux jours du déplacement à Bordeaux.

"On a des manques mais on travaille bien pour corriger ces manques de combativité et de défense collective. On a perdu trop de points dans les dernières minutes des matchs. Ça peut être un souci mental. Il faut arrêter de se mettre en danger dans les fins de match. Il va falloir corriger ces erreurs, sinon on ne pourra pas monter au classement.

"On se doit de donner plus. Je crois qu'on n'a pas tout fait à 100%, c'est quelque chose qui pêche dans nos résultats. La chose la plus important est de se battre de la 1ere à la 90e minute ensemble."

L'international espoirs ne remet pas en cause le style de jeu prôné par son entraîneur, Peter Bosz, depuis son arrivée cet été.

"On a fait des bonnes choses sur ce schéma tactique dans certains matchs. Sur les derniers matchs, on l'assimile moins. Ce n'est pas un problème d'appréhension, c'est juste qu'on y arrive moins. Le talent ne suffit pas. On a une très belle équipe, ça ne suffit pas", a-t-il affirmé.

"Il faut plus, il faut ajouter cette combativité et cette envie sur un match entier pour avoir des résultats. On a montré qu'on pouvait le faire et se battre à fond pour avoir des résultats en notre faveur."