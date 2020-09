Lyon, Lucas Paqueta dévoile les raisons de son choix

Lucas Paqueta vient de rejoindre l'OL et explique les raisons de son choix.

a officialisé ce mercredi l'arrivée de Lucas Paqueta, sa recrue phare de ce mercato, en provenance de l' . Un transfert culminant à 20 millions d'euros.

Paqueta retrouvera plusieurs compatriotes dans l'effectif entraîné par Rudi Garcia. « Lyon est une équipe très bien vue au , connue pour son accueil des Brésiliens. Mes yeux ont brillé lorsque j'ai vu Lyon en . Je remercie Juninho et Jean-Michel Aulas pour leur confiance", a-t-il indiqué lors de sa conférence de presse de présentation.

"Je suis un joueur qui donne tout, tous les jours à l'entraînement. Je cherche tous les jours à progresser. Je veux grandir et m'adapter rapidement à cette équipe, aider le milieu de terrain et rentrer dans la surface comme je le faisais beaucoup à Flamengo. Mon passage à l'AC Milan m'a servi pour grandir, tout ce qui a été négatif je m'en sers comme une critique constructive. Maintenant, je me concentre sur Lyon », a ajouté le joueur.