Lyon - Lille : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Lyon - Lille : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

L'Olympique Lyonnais a enfin stoppé l'hémorragie. Vainqueur de Montpellier, l'OL a retrouvé le chemin de la victoire après six matches sans le moindre succès en Ligue 1. Place désormais à la confirmation ce dimanche soir face au LOSC. L'effet Laurent Blanc se fera-t-il voir ? C'est la question que les supporters de l'OL se posent. Du mieux dans le jeu a été aperçu lors des deux premiers matches, désormais Lyon doit confirmer sur le plan comptable.

Plus de temps à perdre pour Lyon

Huitième de Ligue 1, Lyon n'a plus de temps à perdre. Si l'OL veut retrouver la Ligue des champions la saison prochaine et terminer sur le podium, il faut engranger des points au plus vite et combler son retard sur ses concurrents, qui avancent vite à l'image de Lens et de Marseille. En face, Lille, huitième de finaliste de C1 l'an dernier, rêve peut-être aussi de Ligue des champions.

Sixième de Ligue 1, le LOSC réalise un début de saison solide en s'appuyant sur un Jonathan David en grande forme. Le week-end dernier, Lille a pris le meilleur lors du choc de la journée face à l'AS Monaco. Mais cette saison, le LOSC a souvent eu du mal face aux prétendants à une qualification européenne. Hormis Monaco et Lens qu'ils ont battu à domicile, Lille a perdu trois fois, contre Lorient, Paris et Marseille.

Balle de break pour le LOSC

Ce choc face à Lyon est donc un nouveau test pour le Lille de Paulo Fonseca, séduisant dans le jeu, mais parfois trop friable, en témoigne les trois buts pris face à Monaco dimanche dernier. Une victoire permettrait à Lille de prendre huit points d'avance sur l'OL, en revanche, en cas de défaite, son adversaire du soir reviendrait à seulement deux points au classement. Un choc déjà important pour la suite de la saison.

Horaire et lieu du match Lyon - Lille

Ville : Lyon

Lyon Stade : Groupama Stadium

Groupama Stadium Heure : 20:45 UTC+2 (heure française) / 18:45 GMT / 19:45 UTC+1 (BST) / 14:45 EST / 11:45 PST

Sur quelle chaîne TV voir OL - LOSC ?

Lyon - Lille

13ème journée de Ligue 1

Dimanche 30 octobre

20h45 sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 20h15 sur Prime Vidéo

Le streaming pour voir le match

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming, en se connectant sur la plateforme de Prime Vidéo.

Série actuelle de Lyon et de Lille

Lyon : DDNDV

Lille : VDVVV

Les blessés et absents :

Laurent Blanc l'a regretté avant le déplacement à Montpellier, mais Corentin Tolisso, blessé, sera de nouveau absent. Autre absent côté lyonnais, Sinaly Diomandé, exclu contre le MHSC.

Du côté de Lille, Paulo Fonseca peut compter sur la quasi intégralité de son effectif. Seul le jeune Alan Virginius manque à l'appel.

Les équipes probables

XI de départ de Lyon : Lopes - Da Silva, Boateng, Lukeba - Gusto, Caqueret, Mendes, Tagliafico - Aouar - Dembele, Lacazette.

XI de départ de Lille : Chevalier - Diakite, Djalo, Fonte, Ismaily - Andre, André Gomes - Ounas, Cabella, Bamba - David.

Les statistiques à connaître avant Lyon – Lille

● Lyon n’a gagné aucun de ses 11 derniers matches contre Lille en Ligue 1 (5 nuls, 6 défaites). L’OL n’a jamais enchaîné 12 rencontres sans victoire contre un même adversaire dans l’élite.

● Lyon a échoué à remporter ses 2 derniers matches à domicile en Ligue 1 (0-1 contre Paris et 1-1 contre

Toulouse), après avoir gagné les 8 précédents.

● Lille a marqué au moins un but lors de chacun de ses 15 derniers matches de Ligue 1 (31 buts inscrits), seuls l’Inter (23) et Monaco (22) sont actuellement sur une meilleure série dans les 5 grands championnats européens.

● Lille a inscrit 25 buts après 12 matches de Ligue 1 2022/23, son plus haut total à ce stade de la

compétition depuis 1981/82 (26).

● L’attaquant de Lille Jonathan David (12 – 9 buts, 3 assists) et celui de Lyon Alexandre Lacazette (10 –

7 buts, 3 assists) sont les 2 seuls joueurs n’évoluant pas à Paris ayant été décisifs au moins 10 fois en

Ligue 1 cette saison.

● Seul Erling Haaland (9.92 xG) a accumulé plus d’Expected Goals dans les 5 grands championnats cette

saison que Jonathan David (9.04 xG). L’attaquant de Lille affiche un ratio de 0.23 xG par tir en Ligue 2022/23, le plus élevé parmi les joueurs comptant au moins 20 tentatives.

● Laurent Blanc n’a remporté que 33% de ses matches contre Lille en tant qu’entraîneur en Ligue 1 (4/12),

soit son plus faible pourcentage de victoires contre un même adversaire à égalité avec... Lyon, qu’il dirige

désormais (4/12 également).