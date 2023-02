Lyon – Les folles promesses d'Aulas malgré la crise

Ce vendredi, la direction de l'OL se présentait devant la presse pour parler de la situation du club. Et Aulas a présenté de folles promesses.

Éliminé de toutes les coupes et actuellement 10ème en Ligue 1, l'OL connaît une saison particulièrement compliquée qui confirme le recul du club depuis plusieurs saisons. Pointés du doigt par leurs supporters, les dirigeants lyonnais ont décidé d'organiser une longue conférence de presse pour présenter les recrues hivernales puis justifier leurs choix. Comme à son habitude, Jean-Michel Aulas s'est montré particulièrement loquace. Et, outre ses justifications, l'homme fort de l'OL a présenté de folles promesses pour l'avenir.

De folles promesses très surprenantes

Après avoir présenté ses recrues hivernales et justifié le mercato particulier de l'OL, Jean-Michel Aulas a tenu à minimiser la crise actuelle du club : « On continue de respecter les bases et valeurs du passé, celles qui nous ont permis d'être le club avec le plus de qualifications en Coupe d'Europe. Liverpool est 9ème actuellement, il arrive dans le cycle d'un club comme le notre d'avoir une mauvaise performance. »

Selon la direction, c'est d'ailleurs parce que Lyon est encore un grand club que Malo Gusto reste en prêt jusqu'à la fin de la saison. « Malo a été à notre écouté, malgré la demande de Chelsea, il a accepté de rester jusqu'en fin de saison, précise Vincent Ponsot, directeur général du football. En janvier dernier, dans le même cas, d'autres joueurs nous appelaient pour demander à partir. »

Jean-Michel Aulas a même profité de l'occasion pour annoncer son ambition pour l'avenir de l'OL. « Le bilan sportif n'est pas bon mais on a fait un pas en avant sur le cycle à 3 ans. On vise le haut du championnat de France, la plus haute place, dans 3 à 5 ans. On veut essayer de jouer l'Europe en fin de saison, on a tout fait pour ça. »

De la mauvaise foi et du dédouanement

Après avoir parlé de l'avenir du club, Jean-Michel Aulas s'est plaint du quotidien de l'OL, et plus précisément du mécontentement de ses supporters. En ciblant principalement les critiques sur les réseaux sociaux : « Avec les réseaux sociaux, il se dit des choses qui ne sont pas recevables. Pourquoi pendant 25 ans on aurait réussi à être tout en haut et que maintenant on serait devenu bête d'un seul coup? »

Pour son projet européen, Aulas compte conserver l'équipe actuelle, et il l'a fait comprendre. « Mon ambition c'est de remettre le bateau dans sa perspective. On est en train d'y arriver. J'ai fait des erreurs. Si on regarde en détail, on verra que j'étais bien accompagné. » Interrogé sur les critiques des supporters qui visent la gestion de Vincent Ponsot et Bruno Cheyrou, Aulas s'est énervé : « Une restructuration du pôle sportif ? Je suis accompagné de gens compétents. Ce n'est pas le domaine sportif qui est en cause. Il faut un certain temps pour redresser les choses. Qui mieux que moi- même peut savoir ce qu'il faut faire pour retrouver le haut niveau ? L'OL est 10ème ? Oui, à l'instant T, c'est un point de passage. »

Pour expliquer les problèmes sportifs de son équipe, Aulas a finalement pointé du doigt le manque d'investissement d'une partie du groupe. C'est le retour de joueurs combattifs qui devra ramener l'OL vers le haut : « Sur un cycle de 3 ans, on va déjà remplacer ceux qui n'ont pas ce fighting spirit, ce n'est pas moi qui les ai embauché, j'avais pris du recul il y a 3 ans. Oui je suis en train de revenir un peu aux affaires. »