Lyon : Lacazette lucide sur le niveau de l'OL

Le meilleur buteur de l'Olympique Lyonnais n'a pas caché sa colère après l'élimination en demi-finale de Coupe de France, face à Nants (0-1).

L'Olympique Lyonnais a réalisé une prestation très insuffisante, mercredi, à la Beaujoire. Le club rhodanien s'est logiquement incliné sur la pelouse de Nantes, échouant ainsi à se qualifier pour la finale de la Coupe de France. Un échec qu'Alexandre Lacazette analyse avec une grande lucidité.

"On ne mérite pas !"

Le buteur de l'OL regrette le visage affiché par les siens. "C'est très compliqué pour nous ce soir. On n'a pas su se mettre en situation pour avoir des occasions. Peut-être une à la fin, mais c'est tout. C'est dommage car on avait de grandes espérances et on rêvait d'aller au Stade de France... Mais vu le match de ce soir, on ne mérite pas", a lancé Lacazette dans des propos accordés à beIN Sports.

Alexandre Lacazette n'a toutefois pas fui ses responsabilités. "J'étais frustré de mon match et de l'issue qui se profilait. Je n'en veux pas à mes partenaires, bien sûr que non, on est une équipe, on gagne et perd ensemble." C'est dit.

Avec cette contre-performance, une qualification européenne semble illusoire pour l'Olympique Lyonnais, seulement neuvième de Ligue 1.