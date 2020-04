Lyon - La Ligue des Champions, Aulas croit à la qualification

Sur Twitter, le président de l’OL a rappelé que la qualification en Ligue des Champions était toujours envisageable.

Depuis la mise en sommeil forcée du football européen, deux camps s’opposent. Il y a ceux qui militent pour une reprise de la saison en cours lorsque les conditions sanitaires le permettront, et ceux qui préconisent plutôt de faire une croix sur l’exercice en cours, malgré les complications que cela engendrait au niveau des qualifications européennes, des montées ou des descentes.

Depuis plusieurs jours, l’idée d’une saison blanche a totalement été écartée par l’UEFA et les ligues domestiques, malgré l’insistance de l’Olympique Lyonnais en . Une mauvaise nouvelle pour le président du club, Jean-Michel Aulas, dont l’équipe pointe en 7e position au classement de , à 10 points du podium.

L'article continue ci-dessous

"L’OL a 10 matchs pour revenir"

Si la saison ne devait pas reprendre, l’OL terminerait donc 7e, sans Coupe d’Europe, et l’UEFA a annoncé que les finalistes de coupes (l’OL a une finale de à disputer contre le PSG) ne seraient pas qualifiées pour la C3. Pas de Ligue des Champions et pas de pour les Gones ? Faux. JMA n’abdique pas… et veut désormais se qualifier sur le terrain.

Plus d'équipes

"La Coupe d’Europe s’éloigne pour l’OL ? Je ne suis pas d’accord avec cette formulation. L’OL a 10 matchs pour revenir (la devrait reprendre à la 27e ou 28e journée, ndlr). Il y a aussi la Coupe de la Ligue (pour se qualifier en C3, ndlr) et la Ligue des Champions (en la gagnant, l’OL serait qualifié en C1, ndlr). Les décisions juridiques, ce sera pour après", a déclaré JMA sur Twitter. Elle est bien loin, l’époque où le boss lyonnais militait pour une saison blanche…