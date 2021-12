Lyon : Juninho confirme son départ

Juninho a annoncé au Progrès ce mercredi, "sans entrer dans les détails", qu'il ne terminerait pas la saison comme directeur sportif de l'Olympique Lyonnais.

Une déclaration qui vient confirmer une information de L'Equipe, selon laquelle le Brésilien devrait quitter son poste lors de la trêve hivernale.

Le mois dernier, l'intéressé avait surpris son club en annonçant à RMC Sport qu'il quitterait ses fonctions à l'issue de la saison : "J'espère bien finir la saison, et à la fin, normalement, c'est fini.

"Il y a une fatigue mentale énorme. Je ne veux pas dépasser la limite. Ce n'est pas une menace. On est des adultes. J'aime le club, j'ai beaucoup de respect pour le président, l'institution", avait-il alors déclaré.

"J'ai de la gratitude, mais j'ai aussi beaucoup donné au club. Il ne faut pas l'oublier non plus, confiait-il. J'ai envie de me reposer un peu. (...) Dans ma tête, c'était pour trois saisons."

La décision de son départ va donc intervenir plus tôt que prévu, alors que le club traverse actuellement une passe difficile avec une défaite contre Reims et un nul contre Bordeaux, en attendant de conaître les sanctions après le match interrompu contre Marseille.



Selon les informations de RMC Sport, le club travaillerait déjà à trouver un remplaçant à celui qui aura surtout marquer l'histoire des Gones en tant que joueur.