Lyon – Grenoble : diffusion TV, live streaming, compos probables et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur OL-Grenoble.

L'OL à trois matches d'un trophée et de la Ligue Europa

A la traine en Ligue 1 (9e avec 38 points), l'Olympique Lyonnais n'a plus que la Coupe de France pour sauver sa saison. Les lyonnais ne sont en effet plus qu'à trois matches de remporter un premier trophée depuis 2012 (Coupe de France et Trophée des champions remportés cette année-là) et d'une qualification pour la Ligue Europa.

L'OL est le grand favori de ce quart de finale puisque les hommes de Laurent Blanc reçoivent Grenoble, une équipe de Ligue 2 (7e avec 38 points) mais qui est dans une mauvaise passe avec trois matches de suite sans victoire en championnat.

Date, horaire et lieu de Lyon-Grenoble

Date : mardi 28 février 2023

Ville : Lyon (France)

Stade : Parc OL (Groupama Stadium)

Heure du coup d'envoi : 21h10 heure française

Compétition : Quart de finale de la Coupe de France 2022-2023

Arbitre de la rencontre : Madame Stéphanie Frappart (France).

Sur quelle chaîne voir le match Lyon-Grenoble ?

En France, la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et Grenoble Foot38 sera diffusée simultanément sur simultanément sur France 2 (chaîne gratuite) et beIN SPORTS 1 (chaîne payante).

Le streaming pour voir le match Lyon-Grenoble

En France, il sera de possible de voir le match Lyon-Grenoble en streaming sur différents sites et applications : France TV, beIN CONNECT et MyCANAL (qui diffuse les chaînes du groupe France Télévision).

Les compositions probables de Lyon-Grenoble

Pour ce quart de finale de Coupe de France, Thiago Mendes, Jérôme Boateng et Malo Gusto sont forfaits en raison d'une blessure.

Alexandre Lacazette, Houssem Aouar et Corentin Tolisso sont quant à eux incertains.

Du côté de Grenoble, Bart Straalman, Arial Mendy et Manuel Perez sont actuellement blessés et manqueront le match. Touché face au Havre, Axel Ngando est incertain pour le déplacement à Lyon.

L'équipe probable de Lyon : Lopes - Lukeba, Diomandé, Lovren - Kumbedi, Caqueret, Tolisso, Tagliafico - Cherki - Dembélé, Sarr.

L'équipe probable de Grenoble : Maubleu - Diarra, Nestor, Monfray, Néry - Touray, Bambock, Benet - Tell, Ba, Phaëton.

Les statistiques à connaître avant Lyon-Grenoble

● Ce sera la 29e confrontation entre l'OL et Grenoble (8 en D1/L1, 14 en D2, 5 en Coupe de France et 1 en Coupe Drago). En Coupe de France, Grenoble s'est qualifié en 1953 (2-1, en huitièmes de finale), et a subi quatre éliminations, la dernière en janvier 2006 (0-4, en 32es de finale).

● Le dernier match entre les deux équipes a été remporté par Lyon, à domicile, sur le score de 2 à 0 le samedi 27 mars 2010 lors de la 30e journée de Ligue 1.

● L'OL va disputer le vingtième quart de finale de Coupe de France de son histoire. Le dernier en date a été perdu face à Monaco au Parc OL (0-2) le 21 avril 2021.