Lyon, Garcia évoque un retour d'Umtiti

Si Rudi Garcia est intéressé par un retour de Samuel Umtiti, il n’y croit pas vraiment.

De passage ce dimanche sur le plateau de l’émission Téléfoot, sur TF1, l’entraîneur de l’OL Rudi Garcia a été sondé sur la possibilité d’un retour de Samuel Umtiti.

Si le tacticien rhodanien a confirmé sur le plateau de l'émission dominiciale son intérêt pour le défenseur international tricolore, il estime que le transfert aura du mal à se produire.

"J’aimerais bien mais je crois que ça ne sera pas faisable", a regretté le coach de l'OL, qui avéit déjà évoqué ce sujet sur OL TV il y a quelques jours.

"Bien évidemment, on en a parlé, on sait que c’est un très bon défenseur. Mais je ne sais pas si économiquement, c’est possible."