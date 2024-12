Lyon - Francfort : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon vs Eintracht Francfort

L’Olympique Lyonnais reçoit l’Eintracht Francfort, jeudi soir, en 6e journée de Ligue Europa. Les dernières infos ici.

La Ligue Europe poursuit son chemin avec les matchs de la phase de groupes. Ce jeudi, plusieurs chocs seront au programme avec le choc alléchant entre l’Olympique Lyonnais et l’Eintracht Francfort. Le Groupama Stadium servira de cadre à cette confrontation entre Rhodaniens et Allemands.

L’OL veut se racheter devant ses supporters

Actuellement septième de Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais (10 points) réalise une saison plus ou moins convaincante en Europe. Vainqueur de l’Olympiakos (2-0) et des Glasgow Rangers (1-4) lors des deux premières journées de la Ligue Europa, le club rhodanien a perdu le fil par la suite. En effet, les Gones ont été surpris à domicile par le Besiktas (0-1) lors de la troisième journée. La suite aura été un jeu égal contre Hoffenheim (2-2) avant la relance contre Qarabag (1-4). Après la défaite contre les Turcs, Pierre Sage et ses poulains veulent s’offrir les Allemands pour regagner la confiance de leurs supporters. Sur trois victoires d’affilée, l’OL est en confiance avant la réception de Francfort.

De l’autre côté, l’Eintracht Francfort (3e, 13 points) veut continuer son invincibilité en C3. En dehors de Slavia Prague (1-0), qui s’est montrée comme un adversaire redoutable, la formation allemande n’est pas encore tombée sur une grosse écurie. Accroché d’entrée par le Viktoria Plzen (3-3), Francfort s’est défait de Besiktas (1-3), de Rigas FS (1-0) ou encore du FC Midtjylland (1-2). Le match face à l’OL sera le premier gros test des Allemands pour les hommes de Dino Toppmöller.

Horaire et lieu du match

Lyon - Francfort

6e journée de Ligue Europa

Lieu : Groupama Stadium

A 21h française

Les compos probables du match Lyon - Francfort

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Mata, Caleta-Car, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana

Francfort : Trapp - Kristensen, Koch, Theate, Nkounkou - Knauff, Melo, Dahoud, Chaïbi - Marmoush, Ekitike

Sur quelle chaîne suivre le match Lyon - Francfort ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et l’Eintracht Francfort sera à suivre ce jeudi 12 décembre 2024 à partir de 21h sur Canal+. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.