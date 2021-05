Lyon - Et si Juninho finissait sur le banc ?

Selon France Football, Juninho pourrait éventuellement finir sur le banc de l’OL si le club ne trouve pas de remplaçant à Rudi Garcia.

Qui succédera à Rudi Garcia ? En fin de contrat à Lyon, l’ancien coach de Marseille ne sera pas conservé par le directeur sportif lyonnais Juninho, qui l’avait pourtant choisi pour remplacer Sylvinho en octobre 2019. À l’heure actuelle, deux noms reviennent davantage que les autres.

Le nom de Gallardo revient encore et encore

À commencer par celui de Marcelo Gallardo, coach de River Plate dont les supporters de l’OL rêvent depuis le départ de Bruno Genesio à l’été 2019. Il y a deux ans, son nom avait également été cité, mais Juninho avait finalement choisi son ami Sylvinho, sans succès.

Le second nom est évidemment celui de Christophe Galtier, qui n’aura besoin que d’une victoire à Angers dimanche pour décrocher le titre en Ligue 1 avec Lille. Problème, la Serie A fait également les yeux doux au Marseillais de naissance, pas insensible aux intérêts du Napoli et de la Fiorentina.

Juninho de plus en plus puissant à Lyon

Dans tous les cas, Juninho aura le dernier mot. Pour le choix de l’entraîneur, et même ensuite ! En effet, France Football explique ce mardi que le futur coach devra composer avec un Brésilien de plus en plus présent au sein du club, et de plus en plus puissant dans la prise de décisions.

Tant d’éléments qui pourraient pousser l’OL à faire chou blanc malgré lui ? Les profils sont rares, et rarement disponibles. Mais dans le cas où la perle rare ne serait pas trouvé, Juninho, "de plus en plus attiré par le terrain" selon France Football, n’écarterait pas l’idée de s’asseoir lui-même sur le banc ! Affaire à suivre.