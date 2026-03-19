Lyon - Celta Vigo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’Olympique Lyonnais joue gros ce jeudi. Après un nul accroché en Espagne, les Gones retrouvent le Celta Vigo pour un huitième de finale retour de l’UEFA Europa League qui s’annonce indécis. Entre doutes récents et ambitions européennes, Lyon avance sur une ligne fine.

Une qualification encore à portée et un Lyon dans le doute en championnat

Rien n’a basculé lors du premier acte. Sur la pelouse du Celta Vigo, l’Olympique Lyonnais a arraché un nul précieux (1-1) dans les derniers instants. Ce but tardif change beaucoup de choses. Il maintient les Lyonnais dans la course. Il leur donne aussi un léger avantage psychologique avant cette manche retour.

Le contexte reste fragile. Il y a peu encore, tout roulait pour les hommes de Paulo Fonseca. Puis la dynamique s’est cassée. Élimination en quart de finale de la Coupe de France face au RC Lens, après une séance de tirs au but. Ensuite, une série sans victoire en Ligue 1. Deux nuls récents, contre le Paris FC (1-1) et Le Havre AC (0-0).

Résultat, l’OL recule au classement. Une quatrième place sous pression. Rien de dramatique, mais l’écart reste mince.

L’Europe comme objectif prioritaire

Dans ce contexte, la Ligue Europa prend une autre dimension. Lyon a dominé la phase de ligue. Le statut change. Les attentes aussi.

Cette compétition offre une porte vers une saison réussie. Les Gones le savent. Ils n’ont plus vraiment le choix.

Le Celta arrive avec des ambitions

Le Celta Vigo ne vient pas pour défendre. Actuel sixième de Liga, le club espagnol affiche des ambitions solides.

Les joueurs de Claudio Giráldez gardent encore en tête ce scénario cruel du match aller. Longtemps devant au score, ils ont craqué dans les derniers instants sur une réalisation d’Endrick. L’objectif est de surprendre l’OL à domicile ce jeudi pour valider leur billet pour les quarts de finale. Ils voudront réagir. Et frapper fort.

Sur quelle chaine suivre le match Lyon - Celta Vigo

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Celta Vigo sera à suivre ce jeudi 19 mars 2026 à partir de 18h45 sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal..

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

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Horaire et lieu du match Lyon - Celta Vigo

Ligue Europa - Phases Finales Groupama Stadium

Le match entre Lyon et le Celta Vigo se tient ce jeudi à partir de 18h45, heure française, au Groupama Stadium de Lyon.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OL

L’Olympique Lyonnais reste fortement impacté par les absences. Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert, Ernest Nuamah et Rémi Himbert sont toujours à l’infirmerie. Par ailleurs, Noham Kamara, Hans Hateboer et Rachid Ghezzal ne figurent pas sur la liste UEFA.

En revanche, plusieurs retours sont à signaler. Malick Fofana, Afonso Moreira et Pavel Šulc ont réintégré le groupe, comme l’a confirmé Paulo Fonseca en conférence de presse :

« Oui, on a récupéré Malick, Afonso, Pavel. Ils seront dans le groupe demain. Nous savons qu’ils ne sont pas prêts à jouer 90 minutes, mais ils sont prêts à aider l’équipe. Ernest a commencé aujourd'hui (mercredi, Ndlr) avec le collectif, mais il n’est pas prêt pour le match. Les autres continuent leur récupération normalement. C’est bon d’avoir trois options supplémentaires pour ce match. Ces retours sont très positifs, j’attendais ce moment depuis longtemps, d'avoir plus de possibilités en attaque ».

Dans les cages, Dominik Greif devrait retrouver sa place après avoir été laissé au repos face au Havre. De son côté, Clinton Mata, suspendu lors du dernier match, est attendu de retour en défense.

Au milieu de terrain, Tyler Morton et Corentin Tolisso restent des éléments clés dans l’équilibre lyonnais. Devant, Endrick sera particulièrement observé. L’attaquant prêté par le Real Madrid avait permis à son équipe de revenir au score lors de la première manche.

Infos sur l'équipe du Celta

Le Celta de Vigo doit également faire face à plusieurs absences. Yoel Lago, Miguel Román et Franco Cervi sont indisponibles. À cela s’ajoutent les suspensions d’Óscar Mingueza et de Borja Iglesias, absents pour ce déplacement au Groupama Stadium.

Malgré ces coups durs, l’équipe dirigée par Claudio Giráldez conserve des arguments solides. En défense, Marcos Alonso apporte son expérience. Dans l’entrejeu, Ilaix Moriba sera attendu pour imposer son impact.

Sur le plan offensif, plusieurs menaces sont à signaler. Iago Aspas continue de se montrer décisif dans cette édition de la Ligue Europa, avec trois buts et trois passes décisives. Williot Swedberg est lui aussi en grande forme, ayant été impliqué dans cinq des sept dernières rencontres de son équipe, toutes compétitions confondues.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

OL Derniers matches CEL 0 1 Nul 1 Celta Vigo 1 - 1 Lyon

Celta Vigo 1 - 0 Lyon 1 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/2 Les deux équipes ont marqué 1/2

Classement