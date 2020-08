Lyon bat Wolfsburg 3-1 et remporte sa 7e Ligue des champions

Des buts de Le Sommer, Kumagai et Gunnarsdóttir ont permis à l'OL de conserver pour la 5e année de suite la Ligue des champions.

L'hégémonie lyonnaise sur le football européen se poursuit. Ce dimanche 30 août, au stade d'Anoeta à Saint-Sébastien, les joueuses de Jean-Luc Vasseur ont remporté leur septième , la cinquième de suite !

Et comme un symbole, c'est Eugénie Le Sommer, laissée sur le banc en demi-finale, qui a ouvert le score à la 25e minute en s'y reprenant à deux fois pour tromper Abt, la gardienne de Wolfsburg. Et à deux minutes de la pause, Saki Kumagai, armait une puissante frappe lointaine qui faisait mouche.



Intouchables en première période, on pensait les Lyonnaises à l'abri mais les joueuses de Wolfsburg abordaient le deuxième acte avec un tout autre état d'esprit. Et c'est assez logiquement que Popp réduisait l'écart à la 57e en reprenant de la tête un centre de Pajor après une partie de billard dans la surface.

La partie restait indécise jusqu'à la 88e minute et le troisième but de l'OL. A la suite d'un corner, Le Sommer tentait et ratait totalement sa frappe qui était finalement déviée au fond des filets par Sara Björk Gunnarsdóttir, arrivée en juillet à l'OL en provenance de… Wolfsburg.