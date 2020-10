Lyon, Aulas sans détours sur le futur de Garcia

Au micro d'OL TV, le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a évoqué l'avenir de son coach.

Alors que occupe actuellement la 14e place au classement de la , certaines rumeurs ont annoncé que Rudi Garcia se dirigeait vers la sortie.

Alors que l'OL est privé de Coupe d'Europe cette saison et peut se concentrer exclusivement sur la scène locale, l'ancien coach de la Roma est attendu au tournant. Surtout que l'OL a su conserver ses stars cet été.

Le président Aulas a été très clairt à ce sujet au micro d'OL TV ce mardi soir :

Plus d'équipes

«On a un contrat avec Rudi Garcia, qui est venu avec beaucoup de monde. On va attendre décembre et la fin de la première partie de championnat pour faire un point. On aura le choix de le reconduire ou pas, selon les résultats et le contenu. Le 30 juin, on sera en situation de choisir un nouveau coach si besoin. Rudi sait très bien qu'il n'a qu'une hypothèse, c'est gagner et gagner encore, et remettre l'Olympique Lyonnais là où il doit être».